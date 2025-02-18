Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının verildiği kavşak açıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni inşa edilen F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi.

AÇILIŞINI BAŞBAKAN ŞERİF YAPTI

Kavşağın resmi açılışı Başbakan Şahbaz Şerif tarafından gerçekleştirildi. Şerif törende, kavşağı kısa sürede tamamlayan tüm yetkililere teşekkür ederek, projenin başlangıçta tahmin edilenden daha düşük maliyetle tamamlanmış olmasını da takdirle karşıladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı yeni inşa edilen bir kavşağa verilmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İslamabad'da Recep Tayyip Erdoğan isminin verildiği kavşağın tabelasını Erdoğan'a takdim etmişti.