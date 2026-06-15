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Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın yoğun görüşmeler sonucu barış anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma kapsamında tüm cephelerde askeri operasyonların sona erdiği belirtilirken, resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağı açıklandı. Şerif, arabuluculuk çabaları için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Başbakan Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şerif, "Yoğun görüşmelerin ardından, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Her iki tarafın da "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini" aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu.

Şerif, arabulucuların bu hafta içinde bir dizi toplantının yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını, bu toplantılar sayesinde teknik görüşmeler ve resmi imza töreni için temelin atılacağını ifade etti.

ABD ve İran'a "çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları" dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çabalarına katkıları için teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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