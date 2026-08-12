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Pakistan: ABD ve İran'ı müzakere masasına getirmek için çaba gösteriyoruz

Pakistan: ABD ve İran'ı müzakere masasına getirmek için çaba gösteriyoruz
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İSLAMABAD, 12 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, Pakistan'ın, bölgesel barış ve istikrarı teşvik amacıyla ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek ve İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ilerletmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

İSLAMABAD, 12 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, Pakistan'ın, bölgesel barış ve istikrarı teşvik amacıyla ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek ve İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ilerletmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Andrabi çarşamba günkü basın toplantısında Pakistan'ın, krizin diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmak üzere "kardeş devletlerle" birlikte samimi çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Pakistan barış umudunu koruyor" diyen Andrabi, tırmanan gerginliğin ardından ABD ve İran'ın görüşmelerde bulunduğunu hatırlattı.

Pakistan'ın ne gerginliğin artması dolayısıyla cesaretinin kırıldığını ne de durum düzeldiğinde aşırı iyimser bir tutum takındığını ifade eden Andrabi, devam eden zorluklara rağmen barışı teşvik etme çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Andrabi, çözüm bekleyen sorunların çözüme kavuşturulmasına yönelik yapıcı diyaloğun devamını sağlamak amacıyla, "bozguncuların" girişimlerine doğrudan ve dolaylı kanallar yoluyla karşı çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Andrabi, an itibarıyla İran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin, İranlı liderlerle barış çabaları ve ikili ilişkiler konusunda görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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