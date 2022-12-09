Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheli adliyede; 'öldürme' suçunun cezasına bakmış (2)

YILMAZ, TABURCU OLDU

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Yılmaz, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, tedavisinin evde süreceğini söyleyerek, "Acz içinde olan şahsın ifadesi geldi. İfadesinde şunu söylüyor, devlet büyüklerimize son dönemde yaptığım eleştiriler nedeni ile bana saldırı gerçekleştirmek istediğini ve onun bir şekilde beni cezalandırmak istediğini yazmış. Bu şahıs Tuzluca'dan gelmiş her ne hikmetse millet dolmuş parası bulamazken bu uçakla İstanbul'a gidiyor sırf bu iş için ve kendisi çağrılıyor. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan tekrar otobüsle Ankara'ya geliyor. Ankara'da bazı planlar yapıyor. Yaptıktan sonra da gelip devlet büyüklerine yapmış olduğum eleştirilerin öcünü alabilmek için beni bıçaklıyor" diye konuştu.

Parti programlarını aksatmayacağını söyleyen Yılmaz, "Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de bu şartlar altında siyaset yapıyoruz. Siyasetin ne kadar zor olduğunu ne kadar büyük bir elzem olduğunu, ne kadar ulvi bir şey olduğunu, aslında siyaset dışında bu düzeni devirecek başka bir şey olmadığını açıkça gösteriyor bu" ifadelerini kullandı.

Elif ER- Celal ATALAY/ ANKARA,