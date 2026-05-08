Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

UŞAK Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında kapsamında tutuklanan, etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı. Yalım ifadesinde, "2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 Milyon lira parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 Mart'ta tutuklanan Yalım'ın emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini ilettiği ve bu kapsamda ifade verdi.

'2 FUTBOLCUNUN EŞİNİ BELEDİYEDE KADROLU PERSONEL OLARAK GÖSTEREREK ÖDEME YAPILMASINA YARDIMCI OLDUM'

Özkan Yalım savcılıktaki ifadesinde, "Uşakspor kadrosuna dahil futbolcuların ödemelerine yardımcı olmak maksadıyla hatırladığım kadarıyla 24 futbolcudan 10 tanesini belli bir dönemlerde belediyede işçi kadrosunda göstererek buradan maaş almaları ve alınan bu maaşın kendilerine ödenmesi gereken maaştan eksik kalan kısımdan mahsup olan kısma ödenmesini sağladım. 2 futbolcunun eşini de aynı şekilde belediyede kadrolu personel olarak göstererek ödeme yapılmasına yardımcı oldum. Bunlardan bir tanesi fiilen belediyede bir süre çalıştı ancak diğeri herhangi bir şekilde fiilen çalışmadı. Uşakta bulunan amatör basketbol takımı 'İlkler Şehri' isimli basket takımına destek olarak belediyenin bütçesinden yaklaşık 3-4 ay ve her ay 1 milyon 400 bin lira olacak şekilde para yardımında bulunuldu. Bu aylık ödenen 1 milyon 400 bin liranın 400 bin lirası basketbol takımı için kullanıldı. Ancak aylık ödenen paranın yaklaşık 1 milyon lirası Uşakspor futbolcularına kalan ödemelerine mahsup olacak şekilde ödendi. Uşakspor bir anonim şirket yapılanmasına sahiptir" dedi.

'BU PARALAR UŞAKSPOR'A BAĞIŞ ADI ALTINDA GELEN NAKİT PARALARDI'

Yalım, "Uşakspor futbolcularına yapılacak ödemeleri bazen ben kendi şahsi bütçemden yaptığım için sonrasında Uşakspor'a bağış olarak toplanan nakit paralar içerisinde daha önce yapmış olduğumuz ödemelere tekabül edecek şekilde bir kısmı kendi şirket çalışanlarıma maaş olarak ödedim. Bu paralar Uşakspor'a bağış adı altında gelen nakit paralardır. Ancak daha önce şahsi hesabımdan çekerek elden nakit olarak yapmış olduğum ödemelerden kalan alacağımı gelen bu bağışlar arasından bir bölümünü alıyordum. Bunları da yine kendi şirketim olan Yalım Garden çalışanlarına ödenmek üzere kullanmış olabilirim. Bazı dönemlerde şahsi şirketim olan Yalımlar şirketine ait SGK ödemelerinde param olmadığı için sıkıştığım durumlar olduğunda bunları Uşakspora bağış olarak gelen paralar içerisinde daha önceden olan alacaklarıma mahsup olacak şekilde alarak kendi hesaplarıma yatırttığım ve bununla şirketime ait sigorta borçlarını ödediğim de olmuştur" dedi.

'ÇOK PİŞMANIM VE MEYDANA GELEN ZARARI ÖDEMEK İSTERİM'

Yalım, "Ebru Y. isimli kişiyle yaklaşık 2-3 ay olacak şekilde gönül ilişkim oldu. Kendisi Uşak Belediyesi'nde yaklaşık 3 ay çalıştı. Ben Ankara'dan Uşak'a dönerek belediye başkanı olduktan sonra Ebru Y. belediyede işe başladı. Kendisi belediyede özel kalemde sekreter olarak çalışıyordu. Gönül ilişkimiz olduğu dönemde kendisiyle ortak kalma niyetiyle yüzde 50 hissesi bana, yüzde 50 hissesi Ebru Y. adına tapuda kayıtlı olacak şekilde bir daire satın aldım. Ancak bu dairede ikimiz de hiç yaşamadık. Dairenin parasını ben şahsi hesabımdan ödedim. Uşakta bulunan ve belediye iştiraki olan iştirak şirketinden ortak olarak konaklamak amacıyla aldığımız bu daireye 4 adet halı gönderilmesi talimatı verdim. Şoförüm Murat A.'yı eve göndererek halıları teslim almasını ve sitede bulunan evimize götürmesini söyledim. Murat A. bu halıları alarak eve götürdü ve halılar bu eve serildi. Bu halıların teslim alındığına dair kendimize ait evde kullanıldığına dair hatırladığım kadarıyla bir evrak imzalamadım. Belediyeye ait evde dokunan halılar el dokuması halılar olup Uşak'a özgü halılardır. Hatırladığım kadarıyla bu halıların metrekaresi 5 bin lira civarındadır. Bundan dolayı çok pişmanım ve meydana gelen zararı ödemek isterim" dedi.

'GÜLŞAH DURBAY İLE ÖZGÜR ÖZEL'İN BENİM OTELİN RESTORANINDA BİRLİKTE YEMEK YEDİKLERİ DOĞRUDUR'

Yalım, "Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri veyahut genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Bu kişilerin kullanımına verilen odalar kendi adıma ayrılmaktadır. Gelen misafirler bazen bu şekilde otelde konaklamakta, bazen katılacakları programlar için kısa süreli dinlenme, giyinme ve yemek yeme amacıyla kullanmaktadırlar. Yine genel başkan da benim otelimde de tanışıklığımız yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığı için hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır. Eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmiş tarihlerde benim otelin restoranında birlikte yemek yedikleri hususu doğrudur, ancak ben aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığı noktasında duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL'E 200 BİN LİRA VE 1 MİLYON LİRA NAKİT OLACAK ŞEKİLDE PARA VERDİM'

Yalım, "Özgür Özel'in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özgür Özel beni arayarak benden 1 tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum. 2019 yıllarında kendi kullanımım için markasını şuan hatırlamadığım ancak takribi değeri o tarihlerde 5-6 bin lira olan bir saat almıştım. O dönemde mecliste bulunduğum esnada grup başkanı Özgür Özel saati çok beğendiğini söylemişti, ben de aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettim. Sonrasında Manisa'da yaptığı bir konuşmada kolunda bu saat olduğu için basında bu saatle ilgili yüksek rakamlar yazıldığı için Özgür Özel beni aradı, ben de kendisine aynı şekilde o tarihlerde 5-6 Bin lira olduğunu söyledim. Bu saat benim tarafımdan hediye edilmiştir. 2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 Milyon lira parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKAN SEÇİLMESİ İÇİN DELEGELERLE KONUŞARAK ÇALIŞMALAR YAPTIM'

Yalım, "Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. Ben kurultay delegesi olduğum dönemde de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak onları ikna ettim ve bu hususta çalışmalar yaptım. Ankara'da gözaltına alındığım gün benimle aynı odada bulunan Seher A. belediyenin düzenli bir çalışanıdır. Olay günü Seher A.'dan ele geçirilen telefon kendime ait bir telefon olmakla birlikte telefon içerisinde 2 adet hat bulunmaktadır. Bu hatlardan biri kendime ait şirket adına kayıtlı, diğer ise belediyenin hattı olduğu için bu telefonu arama öncesinde Seher A.'ya belediyeye götürmesi amacıyla verdim. Kendisinin bu konuda herhangi bir suç işleme kastı yoktur" dedi.

'PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİĞİMİ BASINDAN ÖĞRENDİM'

Yalım, "Dün itibariyle cezaevinde tarafıma CHP genel merkezinden gelen bir mektup teslim edilmiştir. Gelen mektup içeriğinde mektubun tarafıma tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu. Ancak ben 3 Mayıs Pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim. Benim savunmam alınmadan usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem söz konusudur. Ben ayın 3'ünde yapılan bu ihracın Cumhuriyet Halk Partisinin 4 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye genelinde sahaya inerek çalışmalar yapacak olmasından kaynaklandığını, bu tarihten önce savunmam alınmadan usulsüz şekilde apar topar ihraç edildiğimi düşünüyorum. Ben zaten 28 veyahut 29 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifamı içeren dilekçemin teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze iletmiştim. Ancak dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır. Etkin pişmanlık kapsamında bildiğim her şeyi samimi bir şekilde anlattım. Özel hayatım ile belediye başkanlığı görevimi birbirine karıştırdığım için pişmanlık duyuyorum. Yine yapmış olduğum hatalar dolayısıyla meydana gelen kamu zararının tespit edilmesi halinde ödemek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı