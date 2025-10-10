İsrail Tarafından Alıkonulan Türk Milletvekilleri İstanbul'a Döndü

İSRAİL tarafından uluslararası sularda el konulan Özgürlük Filosu'ndaki Vicdan Gemisi'nde yer alan Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün'ü taşıyan Azerbaycan Havayolları'na ait uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ancak İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'ndaki Vicdan Gemisi'nde yer alan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca alıkonuldukları İsrail'den önce Azerbaycan'a ardından Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanı'nda milletvekillerini, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile çok sayıda kişi karşıladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile milletvekillerini karşılayanlar, Filistin'e destek sloganları attı. 3 milletvekilinin Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık muayenelerinin ardından savcılık tarafından ifadeleri alınacak.

'HEPİMİZİ HUKUKUSUZ ŞEKİLDE ALARAK AŞDOD LİMANINA GÖTÜRDÜLER'

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Vicdan Gemisi ile İtalya'dan hareket ettikten sonra 8'inci günümüzü geride bıraktığımızda, hiç beklemediğimiz bir anda uluslararası sulardayken, İsrail'e mesafemiz 100 mil üzerindeyken, bir gece yarısı helikopterler, hücum botlar ile gemimiz maalesef baskın yedi. Önceden aldığımız istihbarat bilgileri vardı, o yüzden önceden Mısır karasularına yakın seyretmek gibi karar verilmişti. Ama buna rağmen bu, İsrail'i, siyonist rejimi, katil devleti durdurmadı. Uluslararası hukuk tanımadan, uluslararası sularda Vicdan Gemimize müdahale etti. Bizden bir saat önce, bizimle buluşacak teknelere müdahale edilmiş. Hepimizi hukuksuz bir şekilde alarak, Aşdod Limanına götürdüler. Biz tüm aktivist arkadaşlarımızla birlikte ve Türk vatandaşı arkadaşlarımızla birlikte limanda tüm süreçleri aynı şekilde geçirdik, aynı şekilde muamele gördük. Cezaevi aracına alınmamız aslında zaten, bizlerin de diğer arkadaşlarımızla birlikte, hapishaneye götürülmemiz şeklinde neticelenecekti. Bize hem bu şekilde ifade edilmişti hem de bizim beklentimiz de buydu. Ancak araca bindikten sonra uzun bir yolculuk yaptırıldı. Hapishaneye götürülecekken, birden kapı açıldığında havalimanında olduğumuzu gördük. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti 3 milletvekili tekrar havalimanı dışına çıkarılıp, bir polis merkezinde ayrı ayrı bölümlerde 12 saat bekletilerek, bugün öğle saatlerinde 12.30'da Azerbaycan'a yolculuğumuz sağlanana kadar orada bekletildik. Azerbaycan üzerinden ülkemize kavuşmak nasip oldu" diye konuştu.

Ortak tavır gösteren tüm siyasi partilere teşekkür eden Milletvekili Ün, "Filistin-Gazze dünyada nasıl halkları birleştiriyorsa, ülkemizde de tüm kesimleri, tüm siyasi partilerimiz birleştirdi ve birleştirmeye devam ediyor. Filistin bereketi, Gazze bereketi böyle bir şey olsa gerek. Memnuniyetle öğrendik ki, dün meclisimizde tüm siyasi partilerimizin ortak imzasıyla, sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un girişimleriyle bir tezkere yayınlanmış, kendisine süreci en baştan beri takip ettiği için çok teşekkür ederim" dedi.

'GAZZEYE DESTEĞİ YÜKSELTME ZAMANIDIR'

Özgürlük Filosu'nda gözaltına alınan Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Bugün bizler bütün milletimizin, 86 milyonun desteğiyle duasıyla çıktığımız bu yolda inanıyoruz ki rabbimizin lütfuyla Filistinli kardeşlerimizin zaferiyle süreç tamamlanacaktır. Elbette süreç içerisinde pek çok hadise yaşandı. Ama bunların hepsi daha sonra gündeme getirilecek şeyler. Bugün en önemli mesele insanlık tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş olan açlıktan ölümlere çare bulunması. Yine İslam tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş olan bugünkü kadar güçlü olunduğu halde kardeşlerimizin soykırıma uğramasına engel olunması çabasıdır. Eğer bizler bu filolar vasıtasıyla Gazze'deki ateşkese katkı olabilmişsek bunu büyük bahtiyarlık sayarız. Bugün net olarak şunu ifade etmeliyiz ki halen Gazze'de insanlar ölüyor. Halen savaş devam ediyor. Onun için bugün bir zafer havası değil olsa olsa Gazze'ye desteği yükseltme zamanıdır" dedi.

'AKDENİZ ARTIK BİR İSRAİL İÇ GÖLÜ HALİNE GELDİ'

Türkiye'den her kesimin Filistin davasına sahip çıktığını ifade eden Necmettin Çalışkan, "Bugün süreç içerisinde ortaya çıkan hadiselerden birisi şudur, bütün insanlık doğusuyla batısıyla bütün kültürler, bütün renkler bir davada Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçta birleşti. İşte bunun için de bu bir taraftan ülkemize de örnek olmalı. Devletiyle milletiyle sağcısıyla solcusuyla seküleriyle dindarıyla hepimiz Filistin davasına sahip çıktı. Bundan sonra da bu konuda bu rol bize örnek olmalı. Buradan bir başka husus da ortaya çıkan şu, bütün dünya siyonist katillerin yaptıklarını insanlığına sundukları o vahşi canavar tavrı bizzat yaşayarak gördü. Şu filolardan sonra insanlık dünyasında katil siyonistlere karşı nefret dalga dalga büyüdü" dedi.

'BU YOLCULUĞUN İKİ AŞAMASI VAR. BİRİNCİSİ GEMİ VE YOLCULUK AŞAMASI, İKİNCİSİ İSRAİL'İN BİZE UYGULADIĞI MUAMELE'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca, "Bu yolculuğun iki aşaması var. Birincisi gemi ve yolculuk aşaması, ikincisi İsrail'in bize uyguladığı muamele konusu. Bunların hiçbiri bize sürpriz değildi çünkü biz bu yola çıkarken bu ihtimallerin hepsini göze alarak çıktık. Yani İsrail'in bize uluslararası hukuka, adalete ve hakka uygun bir muamele etmeyeceğini biz bilerek gittik. Karşılaşılabilecek ihtimallerin en olumsuzuyla karşılaşmış değiliz. Çünkü bizim gemilerimize silahla saldırı olup öldürülme ihtimalleri de vardı. Geçmişte bu da oldu. Biz o yüzden yaşanmış olanlarla ilgili sürpriz durumumuz yok. Geldi öngördüğümüz ve o kabullerle yola çıktığımız yolculuktu. Bir kere daha şahit olduk ki İsrail bir devlet değil. Hukuku ya da uluslararası hukuku sayan bir devlet değil. Adalet anlayışı olmayan, gerçekten bir terör örgütü ve bütün memurları bir örgüt mensubu gibi hareket eden bir yapı" dedi.

'SUMUD FİLOSU DA ÖZGÜRLÜK FİLOSU DA BİR AMAÇ DEĞİL, BİR ARAÇTI'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Sumud Filosu da Özgürlük Filosu da bir amaç değildi, bir araçtı. Özgür Filistin'in kurulabilmesi için, Gazze'nin özgürlüğe kavuşabilmesi için yüzlerce yapılabilecek işlerden bir tanesiydi. ve elhamdülillah, Cenab-ı Allah yardım etti. Arkadaşlarımız gayret gösterdi. Bu operasyonlar başarıyla sonuçlanmış oldu." dedi.

'O FİLOLAR GAZZE'YE MERHAMET TAŞIYORDU'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hem Sumud Filosu'ndaki hem de Özgürlük Filosu'ndaki bütün gönüllülere bütün aktivistlere huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Milletvekillerimiz Sema Hanım'a, Necmettin Bey'e şükranlarımı sunmak istiyorum. Evet o gemiler Gazze'ye insani yardım taşıyorlardı. Ama belki de en önemlisi o filolar Gazze'ye merhamet taşıyordu. O filolar Gazze'ye umut taşıyordu, Gazze'ye özgürlük taşıyordu." dedi.