Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, Saraçhane'yi görmeyen başta bazı televizyon kanalları olmak üzere çok sayıda firmanın boykot edilmesini istedi.

ESPRESSOLAB: NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK

Özel'in boykot çağrısı yaptığı firmalar arasında yer alan kahve zinciri Espressolab'den açıklama geldi. Firma, neden boykot edildiklerini anlamadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Kamuoyuna duyuru! Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!

"MARKAMIZIN ARDINDAN EN GÖRÜNMEYEN ORTAKLAR NE DE GİZLİ DESTEKÇİLER VAR"

Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik. Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır.

"BİZ SİYASET DEĞİL KAHVE YAPIYORUZ"

Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye'nin başarısıdır. 360 mağazamızdan %93'ü her kesimden girişimci iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.

Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır."

ÖZEL: BUNDAN SONRA KAHVELERİNİ İÇMEYECEĞİZ

Özel şunları söylemişti: "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."