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Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var
Haberler
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Haberler
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği firmalar arasında yer alan ünlü kahve zinciri Espressolab açıklama yaptı. Açıklamada, "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık! Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz" denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, Saraçhane'yi görmeyen başta bazı televizyon kanalları olmak üzere çok sayıda firmanın boykot edilmesini istedi.

ESPRESSOLAB: NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK

Özel'in boykot çağrısı yaptığı firmalar arasında yer alan kahve zinciri Espressolab'den açıklama geldi. Firma, neden boykot edildiklerini anlamadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Kamuoyuna duyuru! Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!

"MARKAMIZIN ARDINDAN EN GÖRÜNMEYEN ORTAKLAR NE DE GİZLİ DESTEKÇİLER VAR"

Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik. Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır.

"BİZ SİYASET DEĞİL KAHVE YAPIYORUZ"

Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye'nin başarısıdır. 360 mağazamızdan %93'ü her kesimden girişimci iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.

Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır."

Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

ÖZEL: BUNDAN SONRA KAHVELERİNİ İÇMEYECEĞİZ

Özel şunları söylemişti: "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMurat Okumuş:

bizde bunların neden mualefet olduğunu kime hizmet ettiğini anlayamadık hırsızı bastırmak için her yolu deniyor her tuşa basiyorlar

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Haber YorumlarıMuhammet Uygun:

hokkabaz İsraile de aynı boykotu yapsaydın ya.sen varya tam oynak sin

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Haber YorumlarıOsman Köse:

oy verenler nereye kime oy verdiğini iyi görsün

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Haber Yorumlarıebubekir:

sizin boykot edilme sebebiniz yerli olmanız zira CHP yerli olan herşeye karşı

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Yandaş chpli değilsiniz sizi ondan sevmiyorlar

Yorum Beğen130
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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Dava açın, tazminat isteyin

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Haber YorumlarıEmre Siskolu:

ali koça gücü yetmedi şimdi sağ sola saldırıyorlar pisliklerini örtmek için

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Haber Yorumlarızırzop:

anlayamayacak bişey yok gezide havalimanı yapmayın diyenler şimdi sturb…. millet protesto edince bizde yerlileri protesto ediyoruz diye karşılık vermeye kalkmışlar

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

1 yıl çalışmayla bir araba 3 yıl çalışmayla bir ev alabildiğimiz zaman o zamn gerçekten refah ülkesiyiz diyebileceğiz o zamn sayin cumhurbaşkanımza gerçekten ekonomist biri diyebileceğiz umarım en yakın zamanda görüruz o gunleri

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Haber Yorumlarımesutkeklik1907:

HALK AÇ NE KAHVESİNDEN BAHSEDİYORSUNUZ

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