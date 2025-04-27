Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra ilçe belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan, Ahmet Özer ve Alaattin Köseler ile Tayfun Kahraman, Selçuk Kozağaçlı, Mehmet Ali Çalışkan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldiğini belirtti.

Yarın partisinin İstanbul İl Başkanlığında çalışmalarını yürüteceklerini kaydeden Özel, "Salı günü Çağlayan Adliyesi'nde Ümit Özdağ'ın duruşmasını, çarşamba günü burada, Silivri İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'ın duruşmasını takip edeceğiz. Perşembe günü 1 Mayıs'ta emekçilerle birlikte meydanlarda olacağız. Kartal'daki Türk-İş'in buluşmasına, Kadıköy'de de DİSK'in, dörtlü çağrısının buluşmasında emekçilerle birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde son olarak Özdağ ile görüştüğünü ve iddianamesini değerlendirdiklerini belirten Özel, iddianamenin elle tutulacak hiçbir yanının olmadığını öne sürdü.

" Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu vakitten sonra cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilemez"

Özel, bugün İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye değinerek, şunları söyledi:

"Bu ülkede siyasette nepotizme, aile kayırmacılığına, akraba kayırmacılığına savaş açmış 2 kişi varsa, biri bensem diğeri Ekrem İmamoğlu'dur. Biz liyakati özleyen, arayan, teşvik eden, bunu ben genel başkan olarak tüm belediyelerine yazılı sözlü telkin eden, Ekrem İmamoğlu kendi yönettiği tüm alanlara bunu yazılı, sözlü telkin eden iki siyasetçiyiz. Bizim ödümüz kopar hak etmeyen birini bir göreve getirmeye, akraba kayırmacılığı bırakın yapmaya yaptırmaya, görmemeye, engel olamamaya."

Özel, "Dün buraya geleceğimizi söylediğimiz andan itibaren 'İkinci dalgadan sonra CHP ürktü, pazarlık ediyorlar, tutuksuz yargılama karşılığında Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmamasını taahhüt edecekler...' Değil Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu vakitten sonra cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilemez. 15,5 milyon kişi vermişiz o görevi ona. Ne ben ne bir başkası ne kendisi, adayımız Ekrem İmamoğlu'dur." ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu'nun yanında götürülen jammer, korumasının görevidir"

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada dinlenen gizli tanıkların yalan söylediğini iddia eden Özel, şüphelilerin yanı sıra avukatlarının da gözaltına alınmasını eleştirdi.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024'te İstanbul'daki bir otelde İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının şüphelileri Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntülere değindi.

Kendisinin de Ekrem İmamoğlu'nun da koruma ekipleri olduğunu dile getiren Özel, "Ben bir salona gireceksem, bir yerde toplantı yapacaksam ve orada bir kamera varsa koruma ekibi aldığı eğitimin gereği gidip kamerayı kapatıyor." dedi.

Bavulların içinde para olduğu iddialarını eleştiren Özel, "Dönün Ekrem İmamoğlu'nun bütün programlarına bakın o çanta jammer çantası. Sinyal kesici var içinde. Bu sinyal kesicinin işi orada yapılabilecek yasa dışı dinlemeleri engellemektir evet ama esas işi sinyal kesmektir. İŞİD'in veya bir başka terör örgütünün PKK'nın patlatacağı bombanın sinyalini kesmektir. Ekrem İmamoğlu'nun yanında götürülen jammer, korumasının görevidir." ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'nin de İBB'nin de kendi jammerını kendi kasasından ödediğini savunarak, "Jammer almak yasa dışı bir iş yapmak değil. Jammer kullanımı bir belediye başkanını koruyan koruma ekibinin sorumluluğundadır." dedi.

İstanbul'da bir yerden bir yere giderken toplantı planlandığında güzergah üzerinde İBB'nin bir yeri varsa orada, yoksa bir otelde toplanıldığını söyleyen Özel, "Bu görüşme iktidara yakın bir otelde olmuştur. Ekranın kapatılması koruma görevinin gereğidir, yazılıdır, yazılı iş yapılmıştır. Alette jammer vardır." şeklinde konuştu.

Vatandaştan Özel'e 1 Mayıs tepkisi

Konuşmasının ardından aracına doğru yönelen Özel'e bir vatandaşın "1 Mayıs'ta Taksim çağrısı yapması gerektiğini" söylemesi üzerine Özel, sendikaların Taksim'e çağırması durumunda kendisinin de çağıracağını belirterek, "1 Mayıs sendikanın işi, bir siyasi parti sendikayı itibarsızlaştıramaz. Sendikalar sözünü hangi meydanda söyleyecekse o meydanda söyleyecek." dedi.

Vatandaşın "Bütün halk arkanızda, neden korkuyorsunuz?" sözlerine Özel, "Ben hiçbir şeyden çekinmem, neden çekineceğim? Sendikalar Taksim'e çağırırsa ben de çağırırım. Ben sendikadan rol çalamam." diye yanıt verdi.