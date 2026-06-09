Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP'nin grup toplantısı öncesi yaşanan tartışmalar ve güvenlik önlemleri günün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ayrı ayrı grup toplantısı yapacaklarının açıklanması üzerine Meclis çevresinde hareketlilik yaşandı.

TBMM Dikmen Kapısı önünde partililere seslenen Özgür Özel, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özel, "Öyle birtakım kalabalıklarla, bin kişiyle grup toplantısı yaparım derseniz; milyonlarca insanın buradaki temsilcileri çıkar, tüm oyunu bozar" dedi.

"BU YÜREKLİ İNSANLAR ÇIKAR OYUNU BOZAR"

Meclis önünde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, partililere teşekkür ederek, "Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşruiyet devşiririm derseniz; o bin kişinin karşısına bu yürekli insanlar çıkar oyunu bozar" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, Meclis Başkanlığı'nın olumsuz görüntülerin önüne geçmek amacıyla grup toplantılarıyla ilgili ziyaretçi yasağı kararı aldığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısı yapacağı açıklandı.

ÖZEL VE YAVAŞ MANİSA'YA GİDİYOR

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya hareket edeceği öğrenildi. İki isim, geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenecek anma etkinliklerine katılacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY MESAJI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA