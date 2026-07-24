İtalya açıklarında acı olay: Gönenli kaptan Suat Arı hayatını kaybetti

Almanya'nın Bremen Limanı'ndan Türkiye'ye doğru seyir halindeki Malta bayraklı "Amisos" isimli kargo gemisinde meydana gelen olayda, iki Türk denizci yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden denizcilerden birinin, Balıkesir'in Gönen ilçesinden 4. Kaptan Suat Arı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, geminin 2. Kaptanı Osman Mete Kuru ile 4. Kaptan Suat Arı'nın denetim veya bakım amacıyla geminin kapalı bir bölümüne girdikleri, burada havasız kalarak hayatlarını kaybettikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Olayın ardından İtalya'da adli makamlar tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gemi idari gözetim altına alındı. Yetkililer, kapalı alan güvenlik prosedürlerine uyulup uyulmadığını ve olayda ihmal bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı