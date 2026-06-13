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Özgür Özel'den şehit ailesine ziyaret

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kasım 2025’te Gürcistan’da düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın Kırklareli Lüleburgaz’da yaşayan ailesini ziyaret etti.

(KIRKLARELİ) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kasım 2025'te Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kasım 2025'te Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Özel'e Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan eşlik etti.

Kaynak: ANKA
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