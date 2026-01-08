CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Beykoz mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Beykoz'da katılımcılara hitap etti.

Özel, İBB Sultaniye Parkı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingdeki konuşmasında, Beykoz ile CHP arasına yarım asırlık bir ayrılık girdiğini belirterek, doğru adayla seçimi kazandıklarını dile getirdi.

Tutuklu bulunan belediye başkanı Alaattin Köseler'in er ya da geç cezaevinden çıkacağına inandığını aktaran Özel, "Ne yaparsanız yapın, isterseniz hepimizi alıp gelecek seçime kadar içeride tutun. Bende bir emanet var. Bu belediyeden, bu belediye el değiştirince boşalttığımız odadan aldığımız Atatürk resmi Ankara'da benim odamdadır. Ant olsun ki bu ellerimle o resmi Beykoz Belediyesi'ne ben asacağım." ifadelerini kullandı.

Özel, belediye başkanları CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi ile başkan vekilleri AK Partili olan Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Bayrampaşa'da seçimlerin yeniden yapılmasını istedi.

Asgari ücret ve emekli maaşları konusuna dikkati çeken Özel, şunları söyledi:

"Emekliyi görmeden, asgari ücretliyi duymadan 30 bin lira açlık sınırı varken 19 bin liraya emekliye geçimi, 28 bin liraya asgari ücretliye geçimi zorlayanlara şunu söylüyoruz. Bu maaş, maaş değildir. Emekliye verdiğiniz maaşa, maaş denmez harçlık denir. İlk kez emeklilere maaş yerine harçlık dağıtmaya kalkan, 19 bin lirayı maaş diye dayatan bir anlayış var. Bakın dün grup toplantısında dedim ki 'Emeklilere, 19 bin lira reva değildir. Acilen bu Meclis toplanmalıdır. Meclis, emeklinin kök maaşına zam yapmalıdır. Seyyanen zam vermelidir. Emekliyi 19 bin lira sefalet ücretine bırakamayız.' Bu meydandan bütün Türkiye'ye söylüyorum ki yarın Meclis açık. Eğer gerekli düzenlemelere 'Evet' derlerse iki elimizle oy vereceğiz. Kaçarlarsa, ilan ediyorum, CHP olarak emekliye düzenleme yapılıp, maaşları artırılana kadar o Meclisi terk etmeyeceğiz. Kapatıp giderlerse emekliler için emeklilerin insanca yaşamı için nöbete geçeceğiz."

Ankara'da yaşanan su sorununa da vurgu yapan Özel, "Şehirlerde suyun şehre getirilmesinden, barajından ve şehre ulaştırılmasından DSİ sorumludur. Belediyeler ise suyun akmasından, dağıtılmasından, şebekeden sorumludur. Sen bugün çıkar, Mansur Yavaş'a 'Ankara'yı susuz bıraktın.' dersen bu çok ucuz siyasettir, bedavaya siyasettir. Buradan bütün Beykozluların huzurundan söylüyorum. CHP'li belediyelere oy veren kimse verdiği oya pişman olmadı, olmayacak." diye konuştu.

Duruşmaların da TRT'den canlı yayınlanması talebini yineleyen Özel, tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili bütün delillerin toplandığını ve artık tutuksuz yargılanmaları gerektiğini dile getirdi.

Özel, erken seçim istediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sorunumuz var. Beykozlular biliyor mu bilmiyorum. Cumhurbaşkanı adayımız şu anda Silivri'de olduğu için onun çıkıp da kampanya yapması mümkün değil. Yerine aday arıyorum. Adayların elini göreyim. Kim aday? Ekrem Başkan'ın yerine kim Cumhurbaşkanı adayı? Onun yerine şehir şehir, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezmeye hazır mıyız? CHP'nin adayı olarak kampanyaya hazır mıyız? Dünyanın en uzun süreli ve en kalabalık seçim kampanyasına hazır mıyız? Ekrem Başkan yerine adım adım her gün Beykoz'u, İstanbul'u dolaşmaya var mısınız?"