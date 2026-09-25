Özgür Özel, AYM önünde intihar eden 60 yaşındaki emekli için sandık çağrısı yaptı

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun intihar etmesine ilişkin, "Çok üzgünüz. Bu ülkeyi yönetenlerin artık dönüp bu işe bir bakması lazım. Yeter artık. Bu iktidar gelirken, Başbakanlık binası önüne bir yazar kasa atıldı, aylarca o görüntü bütün televizyonlarda döndü. Bugün bu iktidar bırakın boş yazar kasayı, emeklilere seyyanen zam verilmediği için, Anayasa Mahkemesi önünde hak ararken bir emekli canına kıyıyor. ya bir an önce sandığı getirsinler ve emekliler bu iktidardan kurtulsun ya da emeklileri bu sefaletten kurtarsınlar" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneği'nce düzenlenen 94. Dil Bayramı İzlencesi öncesinde gazetecilerin Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesini anımsatması üzerine, "Bu durumda bir şey söylemek gerçekten çok güç. İnsan kahroluyor. 'Biz demiştik, biz söylemiştik' demek istemeyiz. Uzun süredir söylüyorum, emeklilerde büyük bir öfke birikiyor diye. Bir sosyal patlamanın eşiğindeyiz diye. Ben bunu yerel seçimlerden önce yaptığımız 105 mitingde de, 19 Mart sonrası yaptığımız 116 mitingde de ayrı ayrı hem emeklilerin meydanlara koşup gelmesinden, hem sorunları dile getirildiğinde gösterdikleri tepkilerden ve artık meselenin bir sorunu dile getirmek değil, bir çaresizliğe isyan noktasına geldiğini hep görüyorduk. Defalarca bu konuda uyardık" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bugün hiçbirimizin olmasını aklımızın kenarından geçirmek istemediğimiz bir şey oldu. Bir emeklimiz Anayasa Mahkemesi'nin önünde canına kıydı ve hayatını kaybettiğini hastanede öğrendik. Çok üzgünüz. Bütün emeklilere başsağlığı diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu ülkeyi yönetenlerin artık dönüp bu işe bir bakması lazım. Yeter artık. Bu iktidar gelirken, Başbakanlık'ın önüne bir yazar kasa atıldı, aylarca o görüntü bütün televizyonlarda döndü. Bugün bu iktidar bırakın boş yazar kasayı, emeklilere seyyanen zam verilmediği için, Anayasa Mahkemesi önünde hak ararken bir emekli canına kıyıyor. İktidar medyası ne yayın yapıyor bugün. Bu haberi görüyorlar mı? Yok. Bu memlekette bir boş yazar kasa iktidar değişti. Bir emekli canına kıyıyor. Artık bu vakitten sonra... Korkut Hoca'nın dediği gibi bu topraklarda sosyal patlama sandıkta olur diyordu. Ama sandığı bekleyemeyecek insanlar. ya bir an önce sandığı getirsinler ve emekliler bu iktidardan kurtulsun ya da emeklileri bu sefaletten kurtarsınlar. En düşük emekli maaşı 23 bin TL, ortalama emekli maaşı 26-27 bin TL. Açlık sınırının 10 bin TL altında. Daha fazla acı, felaket, göz yaşı yaşamadan ya sandık gelsin, ya da emeklilerin bu çığlığını bir an önce duysunlar."

Kaynak: ANKA