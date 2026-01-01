CHP'den Sözleşmeli Erler İçin Yeni Atama Teklifi

(ANKARA) - CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sözleşmeli erlerin görev bitimi sonrasında orman muhafaza memuru, infaz ve koruma memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi olarak atanabilmelerine olanak tanıyan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Grup Sözcüsü Özgür Ceylan, sözleşmeli erlerin istihdamı için yeni alternatifler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Özgür Ceylan her yıl orman muhafaza memuru, infaz ve koruma memuru ile bekçi olarak duyurulan kontenjanlarının en az yüzde 20'sinin bu pozisyonların gerektirdiği özel şartları karşılamak kaydıyla erbaş ve erlerden karşılanmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı.

"TSK'da moral motivasyonu arttıracak"

Ceylan, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören teklifiyle, geçmişte sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan ancak herhangi bir kamu kurumuna ataması yapılamayan işsiz ve umutsuz durumdaki atanamayan sözleşmeli erbaş ve erlerin ve halen sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan personelin motivasyonunun artırılması, iş barışının sağlanabilmesi için görevdeki tüm personelin kadroya alınmasının amaçlandığını ifade etti.

Gerekçede, "Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru, Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri alımlarında zor şartlarda görev yapma deneyimi olan atanamayan sözleşmeli Erbaş ve erlerin işe başlatılmalarında pozitif ayrımcılık uygulanması hem bu görevlerin gerektirdiği şartlara yabancı olmayan ancak kurumlarıyla ilişikleri kesildikten sonra sivil yaşamda iş bulmakta ve adaptasyonda güçlük çeken bu gençlerimizi hayata bağlayacak hem de deneyimlerinden kamunun uzun süre istifade etmesine olanak sağlayacaktır" denildi.

Sözleşmeli erlerin, yoğun fiziki mücadele ve güç gerektiren koşullarda hiç sorgulamaksızın bir emirle ölüme giderken, bir nevi ücretli kölelik sisteminin en küçük dişlileri durumunda olduğunu ileri süren Ceylan, "Görev esnasında şehit olurlarsa bir problem yok. Ancak bir sağlık problemleri ortaya çıktığında muharip görevlerden alınarak kadrolu personel gibi yardımcı hizmetlerde kullanılmadıkları gibi, sözleşmeleri fesh ediliyor ve kurumla ilişikleri kesiliyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çağın gereklerine göre yeniden yapılanmaya başladığı dönemden itibaren Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleriyle Jandarma birliklerinde profesyonel kadroların sayısal oranının yüzde 90'lara geçtiğini belirten Ceylan, "Sözleşmeli erbaş ve erler arzu etseler bile yedi yıldan fazla görev alamıyorlar. Bu anlamda teklif ile modern araç gereç, teçhizat ve silah sistemleri ile donatılan silahlı kuvvetlerde deneyimli personelden daha uzun süre faydalanılmasına da olanak sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Teklif, sözleşmeli erbaş ve erler için öngörülen 7 yıllık hizmet süresinin 14 yıla çıkarılmasını da içeriyor.