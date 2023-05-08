Özgür Bayraktar sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Özgür Bayraktar partisinin hedeflerini anlatmak ve destek almak için sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Anadolu'nun aksakallıları ve kanaat önderleri ile görüştü.

"GÖREVİMİZİN FARKINDA, SEVDAMIZIN İZİNDEYİZ"

Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bayraktar; "Anadolu'ya ve Anadolu'muzun yetiştirdiği tüm güzel insanlara selam olsun! Dava arkadaşlarımla birlikte görevimizin farkında, sorumluluğumuzun bilincinde ve sevdamızın izindeyiz" dedi.

"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ BU SEÇİMLERDE"

Türk bayrağını yükselten, Türkiye'nin değerine değer katan iradenin Cumhur İttifakı olduğunu aktardı ve yöneticilerden tam destek istedi. Amaçlarının gelecek nesillere Türkiye Yüzyılını, hedeflerimize, arzularımıza, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Öncelikle Anadolu'nun bağrından gelen ve ahilik kültürü ile yetişen bir kardeşiniz olarak sizleri mecliste layıkıyla temsil edeceğimi bilmenizi isterim. Ülkemizin önemli bir süreçten geçtiği şu dönemde değerlendirmelerinize, tavsiyelerinize desteğinize ihtiyacımız var."Devlet ve Milletiyle Her Şeyden Önce Türkiye" diyerek çıktığımız bu yolda, 2023 seçimlerini en güçlü bir şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz" dedi. Bayraktar, yerli ve milli kazanımlarımızın önemini vurgulayarak, şunları aktardı: "Seçime sayılı günler kaldı. Tüm dünyanın gözü bu seçimlerde. Dosta düşmana karşı başımızı dik tutan yerli ve milli kazanımlarımız olduğunu unutmamalıyız. İstihdamı, yatırımı, ihracatı ve büyümeyi genişletip geliştirmek için Türkiye'miz, vatanımız, bayrağımız ve değerlerimiz için sandıkta oylarımıza sahip çıkacağız."

"ÜLKÜMÜZDEN DE ÜLEMİZDEN DE ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir" diyen Bayraktar, "Ülkümüzden de ülkemizden de asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'MİZİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

14 Mayıs'ta zafer ile istiklalimize, istikbalimize, davamıza ve Türkiye'mizin geleceğine sahip çıkacağız Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm halkımıza özellikle de gençlerimize karşı borçlu olduğumuzu vurgulayan Bayraktar, "14 Mayıs'ta zafer ile istiklalimize, istikbalimize, davamıza ve Türkiye'mizin geleceğine sahip çıkacağız. Elbirliğiyle safları sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek, birlik içerisinde yol alacağız. Bizim anlayışımıza göre toplumsal uzlaşmanın dinamikleri milliyetçilik ve demokrasidir. Gelin el ele, gönül gönüle verelim ve bu şekilde de ülkemizin yarınlarını çok daha güçlü bir hâle getirelim. Önce vatanım ve milletim diyen herkesle 'HEP BİRLİKTE' BERABERİZ" ifadelerine yer verdi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Kanaat önderleri ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında Meşeköylüler Derneği'nin Ankara'da düzenlediği buluşmaya katılan Özgür Bayraktar, seçim döneminde gerçekleştirdikleri saha çalışmalarında Kırşehirlilerden gördüğü desteğin önemine vurgu yaparak, "Kırşehirli olduğum ve bu topraklarda yetiştiğim için çok gururluyum. Yardımseverliğin, dostluğun ve iyi ahlakın birleştiği Ahilik kültürü ile büyüyen birisi olarak sizleri mecliste layıkıyla temsil edeceğime inanmanızı isterim. Ankara'da yaklaşık 220 bin Kırşehirli yaşıyor. Çoğunluğu da Keçiören'de. Yozgatlı, Çankırılı, Çorumlu ve Kırşehirli dava arkadaşlarımla hayat standartlarınızı ve refah seviyenizi yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAKTAN BAŞKA YOLUMUZ YOK"

Egemenliğin ve iradenin sahibi aziz Türk milleti kesin hükmünü Cumhur ittifakının safında yer alarak sandıkta gösterecektir diyen Bayraktar, "Ülkemiz ve Ankara'mız için üretmek ve çalışmaktan başka yolumuz yok. Başımızı dik tutan yerli ve milli kazanımlarımızdır. Türkiye'mize, vatanımıza, bayrağımıza ve değerlerimize sandıkta sahip çıkacağız" diyerek sözlerini tamamladı.