Özer: "Bu topraklar merhamet dilinin inşa edildiği topraklar" - Haberler

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Özer: "Bu topraklar merhamet dilinin inşa edildiği topraklar"

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nce düzenlenen "Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nce düzenlenen "Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması"na katıldı. (1)

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Yunus Emre, Güncel, Haberler

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