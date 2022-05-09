Özelleştirme İdaresi'nin Programında Bu Yıl 200 Özelleştirme İhalesi Var

TAMER ARDA ERŞİN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2022 Yılı Performans Programı'nda, geçmişte özelleştirme işlemlerinin 'hukuki zorluklar ve yetki karmaşası' nedeniyle geciktiği belirtilerek, " Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte bahse konu zorlukların kolaylıkla aşılacağı varsayılarak özelleştirme uygulamalarına ilişkin strateji ve politikaların belirlenmesi sürecine bu alanda önemli bir bilgi birikimi ve deneyimi bulunan İdaremizin dahil edilmesi, 'Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir Türkiye' hedefine ciddi katkı sağlayacaktır" denildi. Programda, bu yıl 200 özelleştirme ihalesi yapılacağı ve merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 0,61'ine karşılık gelen 9 milyar liralık gelir elde edileceği belirtildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2022 Yılı Performans Programı'nda, bu yıl yapılması planlanan özelleştirmelere ilişkin detaylar yer aldı. Özelleştirme işlemlerinin geçmişte 'hukuki zorluklar ve yetki karmaşası' nedeniyle geciktiği vurgulanan programda, bu durumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aşılacağı beklentisi şöyle açıklandı:

"Rekabet baskılarının çok yoğun hissedildiği bir dönemde strateji ve politika belirleme ve uygulama süreçlerinin uzaması ve yetki karmaşası, uygulamada gecikmelere ve hukuki zorluklara neden olmuştur. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte bahse konu zorlukların kolaylıkla aşılacağı varsayılarak özelleştirme uygulamalarına ilişkin strateji ve politikaların belirlenmesi sürecine bu alanda önemli bir bilgi birikimi ve deneyimi bulunan İdaremizin dahil edilmesi, 'Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir Türkiye' hedefine ciddi katkı sağlayacaktır."

Programa göre; bu yıl 200 özelleştirme ihalesi yapılacak. Özelleştirme programına 10 kuruluş alınacak. Bu özelleştirmelerden 9 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu miktar, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin sadece yüzde 0,61'ine karşılık geliyor.