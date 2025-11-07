Haberler

Özel hastanede büyük skandal! Hemen soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede tedavi için anlaşılan ücretin elden ve faturasız talep edilmesine itiraz eden kişi, görevli personel tarafından darbedildiğini öne sürdü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme ve soruşturma başlattı.

  • Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede estetik işlem için bulunan bir vatandaştan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada, vatandaşa fiziki saldırıda bulunulduğu iddia edildi.
  • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili derhal inceleme ve soruşturma süreci başlattığını duyurdu.
  • Müdürlük ekipleri, ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir ve iddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir.

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede tedavi için anlaşılan ücretin elden ve faturasız şekilde istenmesine tepki gösteren bir kadın, hastane personeli tarafından darbedildiğini iddia etti. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kadının görüntüleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olayla ilgili derhal inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğmuştur. İddiaya göre, söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan bir vatandaşımızdan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada, vatandaşımıza fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Olayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir. Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

hastane mühürlenir, siyasi partili birisi de devralır. konu kapanır.

Yorum Beğen248
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Cok Azi haric, Özel hastahanelerin veya otellerin sahipleri genelde siyasilere aittir.

yanıt109
yanıt9
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Cok Azi haric, Özel hastahanelerin veya otellerin sahipleri genelde Tarikat ve siyasilere aittir

yanıt24
yanıt13
Haber YorumlarıEnes:

Hastahane chpli bir milletvekilinin . Ne halt çıkıyorsa bu putseverlerden çıkıyor

yanıt32
yanıt56
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Aynen kapatmazlar bir ceza keser giderler

yanıt18
yanıt2
Haber YorumlarıDi:

İnceleme başlattı sonuç bı bok çıkmaz vatandasi koruyan bı devlet adamı lazım zulüm altında halk

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Apo talimat verse altlarına sıcar sağlık bakanlığı derhal gereğini yapar Bahçeliyan teşekkür eder

yanıt7
yanıt1
Haber Yorumlarıismail Yasin:

AKP'nin ülke yönetiminde ki adaletsizliğini ve beceriksizliğini gösteriyor... yönetim adil olmayınca işte böyle hainler türer... o güvenlikri bi güzel.........

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
