ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Nisan 2023

Emeğin bayramı 1 MayısAvustralya'da inşaat işçilerinin 1856'da çalışma sürelerinin düşürülmesi talebiyle başlattığı hak arama mücadelesinin farklı ülkelere yayılmasıyla ortaya çıkan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyorBu yılki...

6 Nisan 1920

1- Emeğin bayramı 1 Mayıs

Avustralya'da inşaat işçilerinin 1856'da çalışma sürelerinin düşürülmesi talebiyle başlattığı hak arama mücadelesinin farklı ülkelere yayılmasıyla ortaya çıkan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor

Bu yılki kutlamalar kapsamında TÜRK-İŞ Adana'da, HAK-İŞ Kahramanmaraş'ta, DİSK ve KESK İstanbul Maltepe Miting Alanı'nda program düzenleyecek

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır

Son dönemde hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri Cumhuriyet'in 100. yılında "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törende Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 ilk kez birlikte sergilenecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Arı üreticilerine 2003'ten bu yana 1 milyar liranın üzerinde destek sağlandı

Geçen yıl 74 bin üreticiye 225 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirildi

Kırsalda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, arıcılık faaliyetlerinde üretim miktarı-kalitenin artırılması ve bal dışındaki arı ürünlerinin üretimini yaygınlaştırmasına yönelik 1869 kişiye 14,5 milyon lira hibe desteği verildi

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- Muş Ovası'nda yaklaşık 400 kuş türü kayıt altına alındı

Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avci:

"Muş Ovası'nda kuş türlerinin çok olmasındaki en büyük etkenlerden biri, sulak alan zenginliğidir. Aynı zamanda Muş, önemli bir göç güzergahı"

Saha gözlem ekibindeki Muzaffer Göç:

"Amacımız Muş Ovası'ndaki kuş popülasyonunu kayıt altına alıp, gereken mercilere iletmek"

(İbrahim Yaldız/Muş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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