ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ağustos 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- LGS tercihlerine rehberlik eden "Rota Maarif" 3 milyondan fazla ziyaret edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen "Rota Maarif" dijital platformuna 3 milyon 198 bin 963 giriş yapıldı

Öğrenci ve veliler, dijital platform sayesinde tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırdı ve taslak tercih listesi oluşturdu

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- TARSİM sisteminde 1,1 trilyon liralık tarımsal varlık sigortalandı

Ürünleri, seraları ve hayvanları doğal afetlerden ve çeşitli risklerden dolayı zarar gören sigortalı üretici ve yetiştiricilere, 6,6 milyar lira hasar ödemesi yapıldı

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, tüm tarım sigortası branşlarında 2 milyon poliçe üretildi

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Turistler, Türk yemekleri için ilk 6 ayda 6 milyar dolar harcadı

Turistler, yılın ilk yarısında en çok yeme içme harcaması yaparken bu alanda elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 arttı

Ziyaretçiler, aynı dönemde giyecek ve ayakkabılar için 2 milyar 196 milyon 385 bin dolar harcama yaptı

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- TPAO yurt dışında büyüme stratejisi kapsamında sınır ötesi ortaklıklarını güçlendiriyor

TPAO'nun 2028'de günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üretimine ulaşması, sonraki aşamada ise üretimini günlük 1 milyon varile çıkarması hedefleniyor

Şirketin Irak'taki Kerkük ortaklığının ardından Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Khan Tervel sahasına katılması bu vizyonun son halkası oldu

???????(Duygu Alhan/Ankara)

5- YEKA kapsamında ilk yüzer GES önlisansı Manisa'daki projeye verildi

Demirköprü Yüzer GES projesinin elektrik şebekesine aktarılabilecek gücü 35 megavat, güneş panellerinin toplam kapasitesi ise 50,25 megavatpik olacak

Projede test sürecinin 15 Nisan 2027'de tamamlanması planlanıyor

(Gökçe Topbaş-Başak Erkalan Köprübaşılı/Ankara)

6- ABD'nin Iowa eyaleti Türk yatırımcılar için işbirliği fırsatları sunuyor

Cedar Rapids Metro Ekonomik Birliği Başkanı Juliet Abdel:

"Şu anki en büyük avantajımız, her iki ülkenin liderlerinin birbiriyle iyi ilişkilere sahip ve ABD ile Türkiye'nin iki müttefik ülke olması"

"Kendimizi, hızla büyüyen bir endüstri için son derece kritik olan değer zincirinin tam merkezinde görüyoruz"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

7- İmam hatip liseliler Kanada'daki robotik yarışmalarından 4 dünya derecesiyle döndü

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesinin robotik takımı "Crescent Tech", Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında bir dünya şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği ve bir dünya üçüncülüğü kazandı

Ocak ayında başladıkları hazırlıklarını yaz tatilinde de okulda gece gündüz çalışarak sürdüren öğrenciler, aylar süren yoğun mesainin karşılığını uluslararası arenada aldı

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kontakt lensle denize veya havuza girmek görme kaybına neden olabiliyor

Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Coşkun:

"Havuz ve denizde, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmalar bulunabilir. Bu mikroorganizmalar, kontakt lens yüzeyine yapışarak gözün saat camı gibi dışında yer alan ve saydam tabakası olan korneada 'keratit' dediğimiz enfeksiyonun gelişmesine neden olabiliyor"

"Geçmeyen ağrı, kızarıklık, çapaklanma durumlarında eğer geç kalınırsa, enfeksiyon daha iç tabakalara ilerleyebilir ve görme kayıplarına neden olabilir"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'da kükürt dioksit kirliliği 10 yılda yüzde 24 azaldı

İTÜ bilim insanlarının kent genelindeki ortalama kükürt dioksit seviyesinin 10 yılda 5,4 mikrogram/metreküpten 4,1 mikrogram/metreküpe gerilediğini ortaya koyduğu araştırmada, enerji dönüşümü ve emisyon kontrol politikalarının hava kalitesindeki iyileşmeyle örtüştüğü değerlendirildi

Araştırmada, kükürt dioksit seviyelerinin özellikle kış aylarında konut ısınması ile düşük rüzgar hızı ve sıcaklık terselmesi gibi meteorolojik koşulların etkisiyle yükseldiği, hafta içi ve hafta sonu arasında anlamlı fark bulunmadığı, kirleticinin büyük ölçüde trafikten ziyade konut ısınması kaynaklı olduğu belirlendi

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesini artırmayı planlıyor

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe:

"Biz, şu anda UEFA'nın izin verdiği sınırlar içinde kapasite artırımı yapıyoruz. Yani her sene 300-500 koltuk koyarak kapasite artırımı yapıyoruz"

"Geçen sene ikinci Liverpool maçında İngiliz yetkililer, geldikleri zaman antrenmanda zeminimizi incelediler. İngiltere'deki zeminlerden farksız, hatta pek çok yerden daha iyi olduğunu söylediler"

(Emrah Oktay-Can Öcal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA