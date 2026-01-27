ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor

? Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu:

"ANKA III'ü güncelledik, o tasarımları bitirdik, bu sene içerisinde onun seri üretimi başladı. ANKA III'ün daha 'hayalet' özellikleriyle diyeyim, 2026'nın sonunda uçmasını planlıyoruz"

?"HÜRKUŞ için bu sene içerisinde bir değil, 22 tane teslimat yapmayı planlıyoruz, şu andaki planımız o"

-? ?"HÜRJET'in de teslimat konfigürasyonunun uçuşunu 2026'nın ilk yarısında göreceğiz. 2027 itibarıyla da bu konfigürasyonun test uçuşları bitmiş olacak ve teslimatlara başlayacağız"

"10 tonluk helikopterin de ilk uçuşu için çalışıyoruz. Onları da 2028 sonrasında bitirip seri üretime geçmiş olacağız"

2- Suriye'deki yeni dönem Türkiye ile ticari ilişkilere de olumlu yansıdı

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı komşu ülkede yaşanan gelişmelerin de etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 69,6 artarak 2,5 milyar doları aştı

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya:

"Türkiye ile Suriye arasındaki karşılıklı ticaret hacmi her geçen gün artıyor, firmalarımız açısından daha öngörülebilir, güvenli ve sürdürülebilir bir ticaret ortamı oluşuyor"

"Suriye'de güvenlik endişelerinin tamamen ortadan kalkmasıyla iki ülke arasındaki ticari ve sosyal ilişkiler yeni bir boyut kazanacak"

3- Libya Petrol Bakanı Abdussadık, Türkiye'nin Libya açık deniz sahalarında "kilit" rol oynayabileceğini söyledi:

"(Libya petrol ve gaz ihalesi) Özellikle açık deniz sahalarında Türkiye'nin bazı blokları kazanma potansiyeli yüksek"

"(NOC-TPAO anlaşması) Sismik araştırmaların yürütülmesine yönelik ikinci bir mutabakat zaptının da imzalanmasını bekliyoruz"

"(Libya-Türkiye gaz projeleri) Bu projeler, zamanı geldiğinde Avrupa'nın enerji arzının güvence altına alınmasına katkı sağlayabilir"

4- RTÜK radyo dinleyici ölçümlerini elektronik sisteme taşıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş:

"Yeni yöntemde deneklerden anlık veri almayı sağlayan bir elektronik cihazla pasif ölçüm yapılacak olup, bu sistemin 2026'nın ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanmaktadır"

"Bu sistem sayesinde insan incelemesine dayalı sonradan kontrol anlayışı, yerini sistematik, otomatik, sürekli ve önleyici denetim modeline bırakacak, bu gelişme ise yayıncılık alanındaki denetim süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesini sağlayacaktır"

5- BM raportörü, AB'yi Gazze'deki soykırıma Ukrayna'daki savaş kadar tepki vermemekle eleştirdi

BM'nin uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos:

"Maalesef AB de Gazze soykırımına Ukrayna'ya verdiği kadar güçlü bir tepki vermedi"

"Artık kamuoyunda Gazze'de soykırım yapıldığı ve bir şeyler yapılması gerektiği konusunda genel bir fikir birliği var. Dolayısıyla gelecekte kamuoyunun bu hissinin devletler tarafından somut eylemlere dönüşeceğine dair iyimserim"

6- Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilme kararı resmen yürürlüğe girdi

ABD Başkanı'nın 27 Ocak 2025'te imzaladığı çekilme kararının yürürlüğe girmesi için gereken 1 yıllık bekleme süresi doldu

Stockholm Çevre Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Richard J. T. Klein:

"İklim eylemleri lehine ve iklim çıkarları doğrultusunda diğer ülkelerle işbirliği yapan güçlü bir müzakere bloğunu kaybediyoruz. Bu durumun, yeni yönetimle birlikte geri gelip gelmeyeceği ise önümüzdeki dönemde görülecek"

7- Nesli tükenme tehlikesi altındaki dişli sazancık balığı İstanbul Akvaryum'da koruma altında

İstanbul Akvaryum Küratörü Dr. Uğur Çağlar:

"Acıgöl'de saha çalışması yaptık. Sonra bireyler izinler alınarak bulundukları ortamdan toplandı. Bu bireyler akvaryuma geldi. Akvaryumda da iki farklı deneme ortamı oluşturuldu, birisi sergi tankı ve bir diğeri de karantina tankları. İki farklı ortamda üretimlerini denedik"

"Aynı suda yaşayabilecek canlı bitkileri burada ürettik. Canlı bitkilerin artması killifishler için daha konforlu ve güvenli bir üreme alanı sağladı. Üreme başarısını artırabilmek amacıyla yumurtaların kontrolleri de sağlandı"

8- Sudan'da HDK'nin yaklaşık 2 ay kuşatma altında tuttuğu şehirdeki halk yaşadıklarını anlattı

Hilaliye Kalkınma ve Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammed Barakat:

"O gece çok sayıda Cancavid (HDK mensubu) geldi, yaklaşık 5 bin kişi. İnsanların evlerini bastılar. Evleri yağmaladılar, çaldılar, namusa el uzattılar"

Hilaliye sakini Samah Mirgani Barakat:

"Sabah ansızın içeri girdiler. Altın ve paraların yerini sordular. Arama yapmaya başladılar. Onlara hiçbir şeyimiz olmadığını söyledik. İlk gün aradılar ve çıktılar. Televizyonları, hafif eşyaları, arabaya sığan her şeyi alıp götürdüler"

9- Yapay zekanın su tüketimini azaltmak için gereksiz kullanımdan kaçınmak gerekiyor

BTK Veri Merkezi Mühendisi İbrahim Geylan:

"Yapacağımız işlemlerde ne istediğimizi tam anlamıyla bilmeli ve nokta atışı promptlarla işlemlerimizi gerçekleştirmeliyiz"

"İstanbul'un yaklaşık 1,2 milyar metreküp su tükettiğini düşündüğümüzde yapay zeka, İstanbul'un 4-5 katı su tüketiyor diyebiliriz"

10- MEB'in suça sürüklenen çocuklara yönelik el kitabı, rehber öğretmenlere yol gösteriyor

Suça sürüklenen, suç mağduru olan ya da korunma ihtiyacındaki çocuklarla yürütülen rehberlik süreçlerini güçlendirmek amacıyla 2013'te hazırlanan "Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı" günün ihtiyaçlarına yönelik güncellendi

Kitapta, "hak ve sorumluluklarım, yaşam becerileri, kayıp ve yas, boşanma, şiddet, güvenli ilişkiler, bilinçli teknoloji kullanımı ve etkili ebeveynlik" konularına ilişkin 8 program geliştirildi

"İletişim", "öfke kontrolü" ve "madde bağımlılığı" gibi başlıklardaki 6 program ise çocukların gelişim dönemleri dikkate alınarak yaş gruplarına göre düzenlendi

11- Galatasaray, Avrupa'da 336. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında yarın İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki 335 müsabakada 119 galibiyet, 126 mağlubiyet yaşadı

12- Avrupa Satranç Birliği Başkanı Azmaiparashvili, Türkiye'nin satrançtaki başarısını değerlendirdi:

"Türkiye, Avrupa satrancında çok önemli bir konumda. Türkiye'de düzenlenen ve düzenlenecek pek çok turnuvayı takip edebilirsiniz. Türkiye, kanaatimce Almanya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa satrancına yön veren ülkelerle birlikte kesinlikle lider pozisyonda yer alacaktır"

"Türkiye'de dünya şampiyonluğu için aday olma potansiyeline sahip birkaç oyuncu daha bulunuyor"

13- Trabzonspor'un gollerinde Onuachu, Augusto ve Muçi damgası

Süper Lig'in 19. haftası sonunda 37 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, Onuachu 12, Augusto 9, Muçi de 8 kaydetti

Bordo-mavili ekibin 20 golünü atan üç futbolcu gol sayısında Süper Lig'deki 13 takımı geride bıraktı

