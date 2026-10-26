ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Ekim 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk devletleri Ankara zirvesinde tarımdan uzaya kadar işbirliklerine odaklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 2026 yılı "Türk Dünyası Turizm Başkenti" seçilen Ankara'da 29-30 Ekim'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde ticaret, yatırım, ulaştırma, bağlantısallık, enerji ve dijital dönüşüm konularının ele alınması planlanıyor

Türkiye'nin teşkilatın tam üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a ihracatı bu yılın 8 ayında 6,1 milyar doları, bu ülkelerden ithalatı da 5,4 milyar doları buldu

(Mert Davut/Ankara)

2- EPDK, emisyon ticaretinde şeffaf ve etkin piyasa yapısı oluşturmayı hedefliyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz:

"Piyasanın hem emisyon azaltımını teşvik etmesi hem de katılımcılar üzerinde öngörülemeyen ve adil olmayan maliyetler oluşturmaması bizim için son derece önemli"

"Fiyatların doğru oluştuğu, katılımcıların güvenle işlem yapabildiği ve enerji dönüşümüne doğru fiyat sinyalleri veren bir piyasa yapısını tesis etmek istiyoruz"

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

3- Dış ticaret işlemlerinden gelecek yıl 3,4 trilyon lira gelir elde edilecek

Gümrük vergilerinden tahsil edilecek tutarın da 2027'de 536,4 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor

(Mert Davut/Ankara)

4- COP31'de iklim gündemi 12 tematik gün ve kritik müzakerelerle şekillenecek

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"Ortaya çıkan tablo bize COP31'in yeni kurallar yazan değil, verilmiş sözleri hayata geçiren bir konferans olarak konumlandırıldığını söylüyor. Önceliklerin sıralaması da anlamlı, insanın sofrası ve sağlığı ile başlayıp enerjiyle devam eden bir program, iklim meselesini gündelik hayata bağlamaya çalışıyor"

"Türkiye, ne Avrupa Birliği üyesi ne gelişmekte olan ülkeler grubunun parçası ne petrol ihracatçısı ne de küçük ada devleti. Bu durum Türkiye'ye taraflar arasında arabuluculuk yapabilecek bir esneklik veriyor ki başkan olarak en büyük kazanım, uzlaşmayı sağlayan ülke olarak hatırlanmak olur"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

5- KARANLIKTAN ŞEBEKEYE - Türkiye'nin elektrik serüveni Tarsus'tan ulusal şebekeye uzandı

Türkiye'nin Tarsus'ta bir değirmenin miline bağlanan dinamoyla başlayan elektrik yolculuğu, Cumhuriyet'in 103. yılında farklı kaynakların bir arada kullanıldığı, arz güvenliği ve emisyon hedeflerinin birlikte gözetildiği yeni bir döneme ulaştı

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

6- Şehirler arası otobüslerde trafik ihlalleri can güvenliğini tehdit ediyor

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan:

"Kavşağı geçtiği zaman hemen duruyor, sağ şeride geçiyor veyahut da geçilmeyen şeritten geri geri gelip geçmek istiyor. Çok yanlış bir şey. 15 dakika sürer güzergahta gecikmesi, kavşağı kaçırdıysa da ileride o taraftan geri dönüş yapması. Bu disiplinsiz alışkanlıktan vazgeçmemiz lazım ama bunun için, vazgeçmemiz için de denetlememiz lazım. Bunun için ağır cezalar yazıldığı zaman hiç kimse bunu yapmaz. Denetleme ve disiplin şart"

"Trafik veya jandarma bölgesinde bir şoförün ehliyetine, SRC ve dijital kartına baktığı zaman aşağı indirsin, ikinci şoförü de indirsin, bir hava alsın, bir iki üç dakika konuştuktan sonra tekrar direksiyon başına geçsin. İki şoförü de muhakkak denetlemesi lazım, aşağıda kontrol etmesi lazım. Neyi kontrol edecek? Ehliyetini, SRC belgesini, dijital kartını. Zaten bizdeki dijital kartlardan, bir şoförün bir sene içinde kaç saat otobüs, araba kullandığı, kaç saat uyuduğu, ne kadar çalıştığı çıkar. Ona göre cezai müeyyide uygulanması lazım"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kasım indirimleriyle aylık e-ticaret hacminin 600 milyar liraya ulaşması bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Elektronik, giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev yaşam ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride düzenlenecek kampanyaların, tüketicilerin yıl içerisinde erteledikleri veya önceden planladıkları alışverişlerini kasım ayına yönlendirmesini bekliyoruz"

"Kasımda ortalama sepet tutarının 7 bin-7 bin 500 lira bandında gerçekleşebileceğini öngörüyoruz"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

8- Halterde uluslararası madalyalar 2028 için umutları artırdı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü:

"2025'te Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya, Avrupa Şampiyonası'nda 19 madalya kazandık. 2026 Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda ise 16 madalya aldık"

"Dünya sıralamasında ilk 8'in içine giren sporcular olimpiyatlarda yarışma hakkı elde edecek. Şu an dünyada ilk 8 için avantajlı Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman gibi sporcularımız var"

"2027 Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nı Antalya'da 11-18 Nisan'da gerçekleştireceğiz, bu karar kesinleşti"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, kortlarda dünya "yıldızlarıyla"

"Tenisin hayatımı çok değiştirdiğini düşünüyorum. Yeni insanlar, yeni ülkeler ve farklı deneyimler kazandım"

"En büyük hayalim paralimpik altın madalya kazanmak. Modum düştüğü zamanlarda hedefimi kendime hatırlatıyorum"

"Engelli bireyler evde kalmamalı, hareket etmeli. İlla profesyonel olması gerekmiyor, yeter ki yerlerinden çıksınlar"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Bursaspor, Süper Lig hedefine "zirvede" ilerliyor

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla adını tarihe yazdıran Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, üst lige geri dönmek için mücadele ettiği 1. Lig'deki performansıyla dikkati çekiyor

Ligde topladığı 28 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlılarda Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho, oynadığı 12 maçta toplam 16 gol attı

(Sergen Sezgin/Bursa)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA