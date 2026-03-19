ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Bayramda 5 bin ton baklava tüketimi bekleniyor

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım:

"Arife, bayramın birinci ve ikinci günü olmak üzere üç gün içerisinde Türkiye genelinde 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 1500 tonunun İstanbul'da tüketileceğini düşünüyoruz"

"(Tüketicilerin) Çok ucuza satılan baklavaları tercih etmemelerini tavsiye ediyoruz. 200 liraya, 150 liraya baklava satılıyor. Bu gerçekten mümkün olmayan bir satış rakamı"

2- Bayram yoğunluğu araç kiralama talebini ve fiyatları artırıyor

Otokoç Otomotiv Kiralama ve 2. El İş Birimi Lideri Mert Atılgan:

"Bu Ramazan Bayramı sezonunda kiralama talebi, geçtiğimiz yıla paralel seyrediyor. Ayrıca müşteri tercihlerinin ekonomik segmentte ve otomatik vites araçlarda yoğunlaştığını söyleyebiliriz"

"Olası bir durumda hangi hizmetlerin sağlandığını bilmek seyahat sırasında kullanıcıya güven verir. Ayrıca uzun yolculuk yapacak sürücüler için seyahat öncesinde rota planlaması yapmak, yoğun saatleri mümkün olduğunca dikkate almak ve yol boyunca düzenli mola vermek de güvenli bir yolculuk açısından dikkate alınması gereken noktalar arasında"

3- Hazır giyim sektöründe bayram hareketliliği sürüyor

Sektör temsilcilerine göre, tüketiciler fırsat odaklı harcamalar yerine ihtiyaç odaklı harcamalara yönelirken, bayram dönemleri hazır giyimde satışların önemli bölümünü oluşturmaya devam ediyor

4- Bayramlarda geleneksel ziyaretlerin yerini alan tatil planları kuşaklar arası bağı zayıflatıyor

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Nuray Namlı:

"İllaki tatiller gerekmekte fakat bu tatilleri bayramlara getirmek, bayramın maneviyatını ve insanlarımız üzerindeki rahatlatıcı, derleyen, toplayan etkisini ve dayanışma kültürümüzü zayıflatan bir şey. Çünkü bayramlar birlik, dayanışma, bir arada olmaktır"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan:

"Büyükleri ziyaret etmek, sadece bir sosyallik değil, ruh sağlığımızı koruyan en güçlü sosyal sermayemizdir. Eğer bayramda ailelerin yanında olunamayacak ve bir yerlere gitmek zorunda kalınırsa, kesinlikle büyüklerin gönülleri alınmalı. Bayram öncesi de olsa onlar ziyaret edilmeliler"

5- Çekmeköylü muhtarlardan ilçede yaşayanlar ile huzurevi sakinlerini buluşturan proje

"Gözle Görülmeyen Gönül Bağlarımız Var" projesinde yer alan Sultançiftliği Mahalle Muhtarı Engin Çelik:"

"Buraya gelip yan yana oturmak, sohbet etmek, bir bardak çaylarını içmek, ellerine dokunmak ve ellerini öpmek onları çok mutlu ediyor. Onlara sarılmak bile mutluluklarına yetiyor"

Çekmeköy Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Huzurevi sakini Ahmet Subaşı:

"Ziyaret edebilecek kişiler için o mutluluk onlara aittir. Biz sadece gözlerimizle bekleriz, kalbimizle tasdik ederiz"

6- Türkiye'nin yaşlı sayısı 98 ülkenin nüfusundan daha fazla

Türkiye, yaklaşık 9,6 milyon kişilik yaşlı nüfusuyla, aralarında Danimarka, İsviçre, Sırbistan ve Yeni Zelanda'nın da olduğu 98 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı

Yaşlı nüfusun en çok olduğu ülkeler, yaklaşık 211,2 milyon kişiyle Çin, 108 milyon kişiyle Hindistan ve 63,9 milyon kişiyle ABD oldu

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt:

"Türkiye'de şu anda her 10 kişiden biri 65 yaş üzerinde. Burada özellikle gelişen sağlık sisteminin etkisi yadsınamaz ölçüde fazla ancak Türkiye'nin yaşlanma süreci, Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ilerliyor"

7- Türk kolonyasına en fazla talep Almanya'dan

Türkiye, 2021-2025 döneminde 78,9 milyon dolarlık kolonya ihracatı gerçekleştirirken, bu dönemde en fazla talep 11,7 milyon dolarla Almanya'dan geldi

Türk kolonyasını talep eden diğer ülkeler arasında ABD, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Belçika öne çıktı

8- TARIMDA DİJİTAL ÇAĞ - Tarım ve hayvancılıkta teknolojinin rolü TÜME ekosistemiyle güçleniyor

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Özay:

"Kümelenme modeli aslında savunma sanayisindeki bu gelişimin güzel bir örneği, biz de aynısını tarım ve hayvancılık teknolojilerinde uygulamaya çalışıyoruz"

"Tarım ve hayvancılık teknolojisi üreten diğer firmaların oluşturduğu bilgi birikimi, bu alanda çalışan üreticilerin bilgi birikimi, yine bu alanda kendisini geliştirmiş akademisyenlerin, eğitmenlerin bilgi birikimleri, yine girişimcilerin bilgileri bize bu kümelenmede fayda sağlıyor"

9- GIDA GÜVENLİĞİ - Uzmanlar, gıda güvenliği ile ulusal güvenliğin birbirine bağlı olduğunu belirtiyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü Tarım ve Gıda Ekonomisi Bölümü Direktörü David Laborde:

"Gıda arzını veya komşu nüfusun beslenme şeklini kontrol edebilen bir ülkenin önemli bir unsura sahip olacağını daha önce gördük. Bu yüzden, gıda diplomasinin bir parçası. Dolayısıyla ulusal güvenlik ve gıda güvenliği birbirine bağlı"

Gıda Mühendisi ve Gıda Politikaları Uzmanı Kunter İlalan:

"Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya ve Karadeniz havzasının kesişiminde yer alıyor. Bu konum, Türkiye'ye yalnız üretici ülke rolü değil, bölgesel tedarik düzeni kurma kapasitesi veriyor. Türkiye, doğru stratejiyle yalnız tedarikçi değil, havza ve koridor jeopolitiğinde düzen kurucu aktör olabilir"

10- Türk oyun geliştiricileri 5G ile küresel pazarda hızlanmayı hedefliyor

Genç Girişimciler ve Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren Oğuz:

"5G altyapısı, yerli stüdyoların bulut oyun servisleri, mobil e-spor ve gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar gibi yeni nesil deneyimlere daha erken adapte olmasına imkan verir. Bu da geliştiricilerin global pazara yönelik daha ölçeklenebilir ve teknik olarak rekabetçi oyunlar üretmesini kolaylaştırır"

Yazılım ve Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Arıcı:

"Gecikme (latency) düşüşü ve verilerin iletilme süresinin (ping) düşmesi sayesinde çok oyunculu ve gerçek zamanlı etkileşim daha akıcı olacaktır"

11- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Kadıköy'ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi

Sultan 3. Mustafa tarafından 1761'de yaptırılan, Sultan Abdülmecid döneminde 1858 yılında kapsamlı onarımla yenilenen Kadıköy İskele Camisi, ilçenin simge yapılarından biri olarak öne çıkıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü araştırma görevlisi Dr. Kubilay Arpacı:

"İskele Camisi, Kadıköy'de inşa edilen bir sultani yapı ve Kadıköy'ün nüfus açısından şenlenmesi de bu İskele Camisi'nin inşasıyla birlikte başlamış"

12- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Ekşili aya sulusu

Kahramanmaraş'ın minik köfteler ve sumak ekşisiyle hazırlanan yemeği, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel tatlar arasında yer alıyor

Höşmerim

Un, yağ ve şekerin ustalıkla buluştuğu Konya höşmerimi, yoğun lezzetiyle kentin tatlı kültürünü en iyi yansıtan ürünlerden biri olarak öne çıkıyor

13- Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Güllüoğlu: "Bağımlılık sektörü kadınları özel olarak hedefliyor"

"Bağımlılıklar insanların canını alıyor, aileleri çöküntüye uğratıyor, ekonomik olarak zararlar veriyor"

14- 4 yıl süren hıçkırığından tedaviyle 1 haftada kurtuldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hanifi Özdemir, yıllarca süren hıçkırık nöbetlerinden uygulanan tedaviyle kurtulup, bayrama sağlıklı girmenin mutluluğunu yaşıyor

Hanifi Özdemir:

"Hıçkırığın ne zaman geleceğini bilemiyordum, aniden gelebiliyordu. Hıçkırık gelince 4-5 gün boyunca hiç kesilmiyordu, gece gündüz sürüyordu, bu durum vücudumu zedeliyordu, yemek yiyemiyor ve uyuyamıyordum"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Rana Tuna Doğrul:

"Tedaviyle yaklaşık 4-5 gündür hastamızda hıçkırık görülmüyor. Uzun süredir deva"

15- Basketbolda BKT Avrupa Kupası'na Türkiye damgası

Kupada bu sezon mücadele eden Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı

Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin yarı finalde eşleşmesi dolayısıyla, bir Türk ekibinin finale yükselmesi kesinleşti

Türk Telekom, Fransa ekibi Cosea JL ile finale yükselme mücadelesi verecek

16- Atletizmde Avrupa şampiyonası için dünya salon şampiyonası pas geçildi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ:

"Sporcular, antrenörler, teknik kurul ve federasyonun verdiği ortak kararla birçok sporcumuzun Avrupa Atletizm Şampiyonası'na hazırlık yapmaları için biz dünya salon şampiyonasını pas geçmelerini uygun bulduk"

"(Devşirme sporcular) Bu bir formül. Birtakım federasyonların bu tarz yaptığı Türkleştirmeler, diğer çocuklarımızın, yereldeki Türk çocuklarının başarılı olabilmesi, o sporlara doğru kayabilmesi için bir motivasyon kaynağı"

"104 yıllık Atletizm Federasyonunda (dünya şampiyonalarında) bizim yetiştirdiğimiz yalnızca Süreyya Ayhan'ın 2003 yılında bir gümüş madalyası var. Altyapıya muhakkak ki daha fazla önem vermemiz gerekiyor"

