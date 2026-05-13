ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine yanıt verilmesi için TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı trenlere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon konularak toplam 18 bin 664 kişilik kapasite artışı sağlayacağız"

"Ek seferlerden saha personeli takviyelerine kadar gerekli tüm adımları attık. Bayram süresince demir yollarımız, güvenli ve konforlu kavuşmalar için milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana ziyareti, Ankara-Astana hattındaki stratejik işbirliğini güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ticaret hacmini artırmaya yönelik yeni hedeflerin açıklanması ve ulaştırma projelerinde daha kapsamlı işbirliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor

Ziyaret öncesi Astana'da hazırlıklar tamamlandı

(Meiramgül Kussaınova/Astana) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- FAO'dan "COP31, tarım-gıda sistemleri için önemli fırsat olabilir" değerlendirmesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Viorel Gutu:

"FAO perspektifinden bakıldığında, birkaç COP öncesinde tarım ve gıda sistemlerinin COP gündemine dahil edilmesi için önemli bir girişim süreci başladı"

"Halihazırda tarım-gıda sistemlerinde yıllık 1,3 trilyon dolarlık finansman açığı bulunuyor. Eğer bu finansman sorununu çözebilir, COP süreçlerinde ve dışında gerekli taahhütler ve somut adımlar hayata geçirilebilirse, hedeflerimize ulaşmada çok daha ileri bir noktada oluruz"

???????(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

4- Bu yıl açıklanacak PISA sonuçlarında OECD'nin Türkiye'den beklentisi yüksek

OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher:

"Türkiye'nin gelişim için temeller atmaya devam ettiği düşünülünce, buna paralel bir sonuç geleceğinden hiç şüphem yok"

"Türkiye harika bir örnek, Avrupa bölgesinde sadece eğitime erişimi değil, aynı zamanda öğrenme çıktılarının kalitesini artırmada bu kadar ilerleme kaydeden başka ülke yok"

(Şeyma Güven/Ankara) (Görüntülü)

5- Küresel uzay aktörleri yeni işbirlikleri için Türkiye'nin çalışmalarını yakından izliyor

Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Jiang Hui:

"Uzay teknolojisi gelişimiyle birlikte örgütün Türkiye ile işbirliğini artırabileceğine inanıyorum. Başarılarınızdan ve deneyimlerinizden yararlanarak bunları diğer üye devletlerle paylaşabiliriz"

AX-3 Görev Komutanı ve IAF Başkan Yardımcısı astronot Michael Lopez-Alegria:

"Türkiye'nin uzay topluluğunda her zamankinden daha önemli bir oyuncu olacağına ve Orta Asya ile Türk halkı için merkezi konumu sayesinde bölge için bir merkez haline geleceğine dair büyük umutlarım var"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Görüntülü/Fotoğraflı)

6- Türkiye'de günlük tuz tüketimi DSÖ'nun önerdiğinin iki katına ulaştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi, Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği 5 gram sınırını ikiye katlayarak 10,2 grama ulaştı

Kan basıncını yükselterek kalp ve damar hastalıkları riskini artıran aşırı tuz tüketimi, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan birçok sağlık sorununa zemin hazırlıyor

(Duygu Yener/Ankara)

7- Tarım Kredi KOOP Marketlerindeki ata tohumlarına vatandaşların yoğun ilgisi satışları artırdı

Tarım Kredi KOOP Market Pazarlama Direktörü Derya Sarıdaş:

"Ata tohumlarımız her zaman büyük bir ilgiyle karşılanıyor. TİGEM işbirliğiyle hazırlanan bu güzel projeyi tüketicilerimiz de sahiplendi"

"Toplamda 24 çeşit ata tohumu bulunuyor ve bunları paketler halinde satıyoruz. 2 aylık süreçte Türkiye genelinde yaklaşık 209 bin adedi tüketiciyle buluşturduk ve şuanda stoklarımız azalmak üzere"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Görüntülü-Fotoğraflı)

8- Yunan akademisyen Alexis Heraclides, ülkesinin İsrail ile işbirliğinden derin utanç duyduğunu söyledi:

"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile işbirliğinden derin utanç duyuyorum. Bu işbirliği, 'düşmanımın düşmanı dostumdur' söylemine dayanıyor"

(Lejla Biogradlija Aksan/Ankara)

9- e-Ticarette erkekler yazılıma, kadınlar giyim, ayakkabı ve aksesuara para harcadı

Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'na göre geçen yıl motorlu araç ve yedek parça, seyahat ve taşımacılık ile elektronik de erkeklerin harcama oranlarının yüksek olduğu sektörler arasında yer aldı

Medikal, kişisel bakım ve kozmetik, anne ve bebek, gıda ve süpermarket ile evcil hayvan ürünleri kadınların en fazla harcama yaptığı diğer sektörler olarak kayıtlara geçti

(Mertkan Oruç-Seda Tolmaç/Ankara)

10- Belçikalı ve Filistinli ünlü müzisyenler, İsrail'in Eurovision'daki varlığına tepki gösterdi

Filistinli sanatçı Bashar Murad:

"Avrupa Yayın Birliği için en önemli şey İsrail'in varlığını ve imajını korumak gibi görünüyor. Bu yüzden baskının devam etmesi gerekiyor. Elbette bunun birçok yolu olabilir ve şu anda işe yarayan yöntem boykot"

Belçikalı sanatçı Daan:

"Avrupa genel olarak oldukça bölünmüş, korkmuş, baskı altında ve diğer güçlerden etkilenmiş durumda, özellikle Amerikan gücünden ve onun İsrail'le olan ilişkilerinden. Ama bu şekilde Avrupa uzun süre ayakta kalamaz"

(Selen Valente/Brüksel) (Fotoğraflı/Görüntülü)

11- İklim değişikliği göçmen kuşların yolculuğunu olumsuz etkiledi

Sert hava koşulları ve değişen mevsim dengeleri nedeniyle göçmen kuşların göç yolculuklarının geciktiği, kuş sayılarında ise düşüş yaşandığı bildirildi

Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen:

"Hava koşulları sert gitti, soğuk gitti, yağışlar çok fazlaydı. Bu nedenle göçmen kuşlar beklediğimizden daha geç geldi"

"Sert hava koşulları nedeniyle böcekler, yemişler ve meyveler azaldı. Kuşlar göç süresince yeterince beslenemediği için alana ulaştıklarında yağ ve kas skorları neredeyse sıfırdı"

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Site yönetim sektöründen, TBMM'de kabul edilen aidat düzenlemesi sonrası taraflara uyarı

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır:

"Yöneticilerin, işletme projelerini hazırlarken tüm gider kalemlerini açık ve anlaşılır biçimde ortaya koyması, kat maliklerinin de genel kurullarda bu kalemleri inceleyerek karar süreçlerine katılması gerekir. Genel kurullara katılmamak ileride mağduriyet doğurabilir"

"Yıllık yeniden değerleme oranı, genel gider avans paylarının, yani kamuoyunda bilinen adıyla aidatların otomatik olarak o oranda artacağı anlamına gelmez. Asıl belirleyici olan, sitenin ve toplu yapının gerçek giderleridir"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

13- İBB iştiraki İSPARK'ın otopark kapasitesi 2025'te azaldı

İBB 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, İSPARK'ın 2024'te işlettiği 787 olan otopark sayısı önceki yıla göre 16 artarak 803'e yükselirken, buna karşın toplam araç kapasitesi 123 bin 509'dan 119 bin 18'e geriledi

Kapasite azalışının Avrupa Yakası'nda olduğu, katlı otoparklarda 875, açık otoparklarda ise 4 bin 553 araçlık kapasite düşüşü yaşandığı tespit edildi

(Hüseyin Kul/İstanbul)

14- Ölümün kıyısından dönen kedi sahibiyle ata binip snowboard yapıyor

Bursa'da ölümcül FIP hastalığını tedaviyle atlatan 9 yaşındaki "Başkan" isimli kedi, kendisini kaybetme korkusuyla yanından ayırmayan sahibine denizde, dağda, sporda ve seyahatte eşlik ediyor

Sahibi Şule Özcan:

"Başkan benim hayatımın bir parçasıydı. O hastalıkla kaybetme duygusunu yaşadıktan sonra aradan 7 yıl geçti ama bir gün tekrar o hastalık geri gelebilir ve onu kaybedebilirim diye hiçbir günümü ondan ayrı geçirmek istemiyorum"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Rıza Kayaalp'in 2028 Los Angeles Olimpiyatları'ndaki hedefi altın madalya

Milli güreşçi Kayaalp:

"En büyük hayallerimden biri de olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. O kaldı zaten. Hayallerimden biri Avrupa rekorunu kırmaktı. Bunun yanına da bir olimpiyat şampiyonluğu koymak istiyorum"

(Atahan Gezer/Bilecik) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA