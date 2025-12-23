Özel Gereksinimli Çocukların En Mutlu Günü: "Best Buddies" Projesi Adana'da Hayata Geçti

(ADANA)- Anthony Shriver tarafından 1989 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen bir proje olan "Best Buddies", bu hafta Adana'da da hayata geçti. Zihinsel ve gelis¸imsel engelleri olan ve olmayan 1,5 milyondan fazla insanın hayatını olumlu yönde etkileyen uluslararası bir organizasyon olan "Best Buddies Eşleştirme Töreni", birçok okuldan öğrencilerin katılımıyla Adana Gündoğdu Koleji'nde yapıldı. Özel gereksinimli öğrencilerin sosyal ve fiziksel izolasyonlarını sona erdirmeyi amaçlayan proje ile Adana'da yıl boyunca birçok etkinlik düzenlenmeye devam edecek.

Adana'da bu hafta özel gereksinimli öğrencilerin toplumsal hayatla aralarındaki engelleri kaldırmak için önemli bir adım atıldı. Dünyaca ünlü "Best Buddies" projesini Adana'ya taşıyan Gündoğdu Koleji, kentteki özel gereksinimli çocuklara eğitim veren kurumlarla ortaklaşa bir çalışma yürüterek, özel gereksinimi olan ve olmayan çocukları aynı çatı altında bir araya getirdi.

Adana'daki özel gereksinimli çocuklar katıldı

Best Buddies Eşleştirme Töreni'ne; Çukurova Mavi Özel Egˆitim Rehabilitasyon Merkezi, Aktif Degˆis¸im Özel Egˆitim Rehabilitasyon Merkezi, Ünsal Karasu Özel Egˆitim Rehabilitasyon Merkezi, Ogˆuz Kagˆan Köksal Görme Engelliler I·lkokulu ve Ortaokulu, Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Recep Birsin Özen Ortaokulu ve Vehbi Güzel Kız Meslek Lisesi'nden öğrenciler ile eğitimciler katıldı. Etkinlikte, resim atölyesinden robot atölyesine, yan flüt dinletisinden piyano resitaline kadar birçok etkinlik düzenlendi. Özel gereksinimli öğrenciler yaşıtlarıyla yoğun iletişim kurarken, özel gereksinimi olmayan öğrenciler de özel gereksinimli öğrencilerle diyalog kurma ve birlikte öğrenme fırsatını yakaladı. Etkinliğin sonunda yapılan sertifika töreninde, öğrenciler özel gereksinimli arkadaşlarını ayakta alkışladı.

"Onlar en özelimiz"

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, öğrencilerin çok anlamlı bir tören düzenlediklerini belirterek, "Özel gereksinimli çocuklarımız hep en özelimiz olacaklar. Ayrıca Alternatif Yas¸am Dernegˆi (AYDER) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Bas¸kanı çok kıymetli Ercan Tutal dostumuza da bu anlamlı projede birlikte yol yürüdüğümüz için çok teşekkür ederim" dedi. Dr. Gündoğdu, Best Buddies buluşmalarının yıl boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Adana Gündogˆdu Koleji (AGK) Ögˆrenci Meclisi ise etkinlikte yaptığı açıklamada "Bizlerle birlikte Best Buddies Projesinde yer alan aşağıda isimleri yazılı paydas¸ okullarımıza tes¸ekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Best Buddies hakkında

1989 yılında Anthony Shriver tarafından kurulan "Best Buddies", zihinsel ve gelis¸imsel engelleri olan ve olmayan 1,5 milyondan fazla insanın hayatını olumlu yönde etkileyen uluslararası bir organizasyondur. "Best Buddies" programı dünyada 53 ülkede faaliyet göstermektedir. "Best Buddies Türkiye" akreditasyon süreci ve akreditasyon haklarının alınmasının ardından 2011 yılında Alternatif Yas¸am Dernegˆi (AYDER) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Bas¸kanı Ercan Tutal tarafından kuruldu. "Best Buddies" programının Türkiye'deki çalıs¸maları s¸u an Güzel I·s¸ler Dernegˆi (GI·D) tarafından devam ettirilmektedir.