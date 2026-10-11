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Özdağ, 70 avukatın hakim ve savcı yapıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı

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Özdağ, 70 avukatın hakim ve savcı yapıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı
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Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in iki yılda 70 avukatın hakim ve savcı yapıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soru önergesi vererek iddiaya inceleme başlatılıp başlatılmadığını sordu.

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in katıldığı bir televizyon programında iki yıl içerisinde barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olduğunu ifade ettiği sözlerini TBMM gündemine taşıdı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, "Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in katıldığı bir televizyon programında Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde iki yıl içerisinde barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olduğunu ifade ettiği kamuoyuna yansımıştır. Ağdemir'in açıklamasında, 'Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, iki sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim, savcı yaptık' ifadelerini kullandığı belirtilmiştir. Hakim ve savcıların seçilmesi, mesleğe kabulü ve atanması süreçlerinin Anayasa'ya, ilgili mevzuata, liyakat ve eşitlik ilkelerine uygun yürütülmesi hukuk devletinin olmazsa olmaz gereğidir" ifadesini kullandı.

Özdağ, şu soruları yöneltti:

"Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in iki yıl içerisinde barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olduğunu ve Adalet Bakanlığı'nın barolarına bir ayrıcalık tanıdığını ifade ettiği açıklama hakkında şahsınızın ve Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

Açıklamada belirtilen iki yıllık dönemde Ankara 2 No'lu Baro'ya kayıtlı kaç avukat hakimlik veya savcılık mesleğine kabul edilmiştir?

Hakim ve savcı adaylarının belirlenmesi ve mesleğe kabulü süreçlerinde baro üyeliği bir ölçüt olarak kullanılmakta mıdır? Kullanılmıyorsa, açıklamada dile getirilen ayrıcalık ifadesi hangi uygulamaya dayanmaktadır?

Ankara 2 No'lu Baro'ya kayıtlı avukatların hakimlik ve savcılık mesleğine kabulüne ilişkin süreçlerde mevzuata aykırı bir uygulama veya diğer adaylar aleyhine bir farklılık bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla Bakanlığınızca herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonucu nedir?"

Kaynak: ANKA
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