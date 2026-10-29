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Özbekistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Spor Bakanı Ahtam İkramov, Özbek yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının Türk okulu öğrencileri tarafından seslendirilmesiyle başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi. Resepsiyonda sanatçı Mustafa Ceceli de şarkılar seslendirdi. Konuklara Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.

Ulutaş, resepsiyonda Özbekçe ve Türkçe yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin Türk milletinin kendi kaderini tayin etme ve çağdaş bir devlet kurma yolunda aldığı tarihi bir karar olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in milli irade, bağımsızlık ve kalkınmanın simgesi haline geldiğini vurgulayan Ulutaş, Cumhuriyet'in mirasını yaşatmanın ülkeyi bilim, teknoloji, ekonomi ve toplumsal refah alanlarında daha ileriye taşımaktan geçtiğini kaydetti.

Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayisi, teknoloji, üretim ve altyapı alanlarındaki kapasitesini geliştirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

"Türkiye ve Özbekistan, kökleri aynı, büyük bir tarihi çınarın iki dalıdır"

Türkiye ile Özbekistan'ın ortak kökleri, tarihi ve kültürel değerleriyle birbirine bağlı iki ülke olduğunu vurgulayan Ulutaş, "Türkiye ve Özbekistan, kökleri aynı, büyük bir tarihi çınarın iki dalıdır." dedi.

Ulutaş, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü, Özbekistan'ın bağımsızlığının ise 35'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki dostluk ve karşılıklı güvenin ikili ilişkilerin sağlam temelini oluşturduğunu kaydetti.

Türk şirketlerinin Özbekistan'da yeni işletmeler açtığını, üretimi geliştirdiğini ve istihdam oluşturduğunu belirten Ulutaş, Türk iş insanlarının Özbekistan ekonomisine katkılarının ve uzun vadeli işbirliğine yönelik yaklaşımlarının takdire değer olduğunu ifade etti.

Ulutaş, Özbekistan'da yaşanan dönüşüm sürecine de değinerek, "Özbekistan'ın yenilenme sürecine tanıklık etmek ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak bizim için büyük bir onurdur." diye konuştu.

Özbekistan'ın yeni alfabeye geçiş yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ulutaş, bu sürecin Türk halkları arasındaki kültürel yakınlığı daha da güçlendireceğine inandıklarını dile getirdi.

Ulutaş, ortak tarihin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret ederek, eğitim, kültür, ticaret ve halklar arasındaki ilişkilerin bu mirasın yaşatılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatına özel önem verdiklerini vurgulayan Ulutaş, Özbekistan'ın da aktif üyesi olduğu teşkilatın, ortak tarih ve kültürel yakınlığı somut işbirliğine dönüştüren önemli bir platform olduğunu ifade etti. Ulutaş, bu işbirliğini ticaretten ulaşıma, enerjiden eğitime kadar geniş bir alanda geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bölgesel güvenlik ve insani sorumluluklara da değinen Ulutaş, "Gazze'de yaşanan soykırım, sivillerin korunmasının ve insanlığın ortak değerlerine sahip çıkmanın ne kadar hayati olduğunu bize bir kez daha göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Ulutaş, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelecek yıllarda daha da derinleşeceğine inandığını belirtti.

Büyükelçi Ulutaş, konuşmasının sonunda konukların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
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