ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV: 2030'DA TURİST SAYISINI 30 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

? Semerkant'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ/UNWTO) 25'inci Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miramanoviç Mirziyoyev, 'Bu toplantının Semerkant'ta yapılmasından mutluluk duyuyorum. Turizmin dünya çapında küreselleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Semerkant'a turizm için 1 milyar dolar tahsis edildi ve turistler için birçok kolaylık yaratıldı. Ülkemize gelen turist sayısı 2 kat arttı. Bu yıl 7 milyon turist gelmesini bekliyoruz. Biz bu rakamı 2030 yılına kadar 30 milyona çıkarmak istiyoruz' dedi.

Aralık 2021'de İspanya'nın başkenti Madrid'de Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 24'üncü Genel Kurul Toplantısı'nda, Semerkant 2023 Dünya Turizm Başkenti seçilmişti. Bu kapsamda tarihi kent, Dünya Turizm Örgütü'nün 25'inci Genel Kurulu'na ev sahipliği yapıyor.

20 Ekim'e kadar sürecek olan toplantının açılış konuşmalarını Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miramanoviç Mirziyoyev ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili yaptı.

130'DAN FAZLA ÜLKEDEN BİN 200 KATILIMCI VAR

Gazeteciler de yoğun ilgi gösterdiği toplantıya 130'dan fazla ülkeden aralarında bakan ve üst düzey yöneticilerin de yer aldığı bin 200 yetkili ve uzman katıldı. BMDTÖ Genel Kurulu, Semerkant'ta 260 hektarlık alanda yeni inşa edilen 'İpek Yolu Semerkant' turizm bölgesinde bulunan Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Genel kurul kapsamında BMDTÖ Turizm ve Sürdürülebilirlik Komitesi, Turizm ve Rekabet Edebilirlik Komitesi toplantıları, Yatırım Forumu, Orta Asya Turizm Çalıştayı ve Turizm Fuarı da organize edecek.

ÖZBEKİSTAN SON 4-5 YILDA TURİZME ÇOK ÖNEM VERDİ

Toplantının Semerkant'ta yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miramanoviç Mirziyoyev, "Yeryüzünün güzelliği' olarak ün kazanan ve Doğu'nun iki büyük rönesans döneminin gelişimine büyük katkı sağlayan Semerkant, artık dünyanın modern turizm merkezlerinden biri haline geliyor. Prestijli uluslararası etkinliğimizin bu şehirde yapılıyor olması da görüşümüzü açıkça doğruluyor. Semerkant'a hoş geldiniz, turizm küresel olarak gelişiyor ve kapılarını tüm dünyaya açıyor. Pandemi nedeniyle ülke genelinde turizm geriledi ancak planlama ile yeniden rayına oturdu. Geçen yıl 1,5 milyar turist dünyanın diğer ülkelerine seyahat etti. Şu anda turizm dünyanın her yerinde kültürel ve dostane ilişkiler geliştiriyor. Turizmin dünya çapında küreselleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Şu anda turizm bize eğitimde, yoksulluğun azaltılmasında ve gelişmiş ülkelerle dostane ilişkilerde yardımcı oluyor. Özbekistan son 4-5 yılda turizme çok önem verdi. Şu anda yaklaşık 100 ülke Özbekistan'a vizesiz seyahate izin veriyor ve 50'den fazla ülke basitleştirilmiş vize türlerini uygulamaya koyuyor? diye konuştu.

2030'A KADAR ÖZBEKİSTAN'A GELEN TURİST SAYISINI 30 MİLYONA ÇIKARMA HEDEFİ

Mirziyoyev, 'Semerkant'a turizm için 1 milyar dolar tahsis edildi ve turistler için birçok kolaylık yaratıldı. Turizm alanında ülke genelindeki otellerde 140 bin oda inşa edildi, 35'ten fazla üniversite kuruldu. Özbekistan'a gelen turist sayısı 2 kat arttı. Bu yıl Özbekistan'a 7 milyon turist gelecek ve biz bu rakamı 2030 yılına kadar 30 milyona çıkarmak istiyoruz. Sizinle iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA VE KENTSEL HİZMETLER 2030'A KADAR 100 KAT ARTACAK

Ulaştırma ve kentsel hizmetlerin 2030'a kadar 100 kat artacağını vurgulayan Mirziyoyev, 'Şu anda Özbekistan'da 8 bindden fazla tarihi yapı bulunmaktadır. Bunun bir örneği İmam Buhari için inşa edilen tarihi eserdir. Turizm alanında 1 milyon istihdam yaratmayı planlıyoruz. Bu 25'inci Genel Kurulu'nun Semerkant'ta yapılıyor olması tüm Orta Asya'nın tarihinde kalacak' dedi.

MİRZİYOYEV GENEL KURUL ÖNCESİ POLOLİKASHVİLİ'Yİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 25. Genel Kurulu'nun açılışı öncesinde Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili'yi makamında kabul etti.

Görüşmede, Özbekistan'ın turizm potansiyelinin artırılması konusunda BM ekibinin çok yönlü iş birliğinin daha da genişletilmesi konuları tartışıldı. Turizm altyapısının geliştirilmesi, Özbekistan turizm destinasyonlarının yaygınlaştırılması, nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik program ve projelerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere 'İpek Yolu Turizmi' markasının yaygınlaşmasına yönelik ortak çalışmaların büyük beğeni topladığı kaydedildi.

UNWTO Genel Sekreteri Pololikashvili, turizm alanında bu yılki uluslararası etkinliğin hazırlanmasına ve organize edilmesine verdiği destek için Özbekistan Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini iletti. Pololikashvili, 140'tan fazla ülkeden üst düzey heyetlerin foruma katılmasının, küresel ve bölgesel turizm merkezlerinden biri olan Özbekistan'a ilginin arttığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin sonunda yapılacak oturumların sonuçlarının uygulanmasına yönelik ortak bir 'yol haritası' belirlenmesi kararlaştırıldı.

İki yılda bir düzenlenen BMDTÖ Genel Kurulunda, delegeler tarafından bir sonraki toplantının yapılacağı şehir ile 2025 Dünya Turizm Başkenti belirlenecek.