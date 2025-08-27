Özbekistan Büyükelçisi Khaydarov'dan Konya Ziyareti

Özbekistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Özbekistan'ın gönül coğrafyası açısından büyük bir kıymeti olduğunu ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Semerkant Belediye Başkanımız TDBB'de yönetim kurulu üyemiz. Her 3 ayda bir onunla toplantılar gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu, ilişkilerin gelişmesinde çok önemli bir vesile olacak. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Özbekistan Cumhurbaşkanı arasındaki muhabbet ve milletlerimiz arasındaki kardeşlik her alanda yansımalarını gösteriyor. Biz de belediyecilik adına, Türkiye'nin belediyecilik tecrübesini bölgedeki belediyelerimize aktarmak için ciddi bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. İnşallah güzel işleri birlikte yapabiliriz. Tarihi eserlerin restorasyonu, korunması ve bugüne yansıtılması konusunda dünyaya örnek işler yapılmış, bizim de öğreneceklerimiz var. Ziyaretiniz bu kardeşliğimizi perçinledi. Burası sizin eviniz, her zaman bekleriz."

Özbekistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov da Altay'a teşekkürlerini aktardı.

İki gündür Konya'da olduğunu belirten Khaydarov, "Belediye başkanı olarak neler yaptığınızı gördük. Birincisi şehriniz çok temizdi. İkincisi sanayi bölgelerine bizzat ziyarette bulunduk ve sanayi bölgelerinde yapılan işleri görünce gerçekten şoke oldum. Yani demek istiyorum ki oradaki iş adamları, sanayiciler size güvenerek orada üretim imalatı yapıyorlar. Hz. Mevlana'ya da ziyarette bulundum, çok büyük alan olmasına rağmen çok temizdi." diye konuştu.