Öz kızlarına istismar iddiasıyla eski eşini yaralayan Asya: Şiddet yüzünden bebek aldırdım

İZMİR'de, 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Serkan Erdoğan (43) ile boşanmalarına rağmen aynı evde yaşadığı eski eşini bu sebepten tabancayla yaraladığını öne süren Asya Dizlek'in (37) yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'de, 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Serkan Erdoğan (43) ile boşanmalarına rağmen aynı evde yaşadığı eski eşini bu sebepten tabancayla yaraladığını öne süren Asya Dizlek'in (37) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Erdoğan, tutuksuz sanık Dizlek'in kendisinden olmadığını söylediği çocuğu aldırdığını iddia ederken, Dizlek ise "Her türlü testi yaptırmaya hazırım. Bebeği, gördüğümüz şiddet yüzünden aldırdım" dedi.

Olay, geçen yıl 7 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Erdoğan, iddiaya göre, 11 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (20) yaklaşık 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Erdoğan, başka suçtan cezaevine girince E.B. de durumu annesine anlattı. Kızına inanmayan anne Asya Dizlek, önce kadın doğum uzmanına ardından psikiyatriste götürdü. Tedavi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Erdoğan, iddiaya göre, bu kez küçük kızı S.E.'ye (16) istismarda bulundu. S.E.'nin de durumu anlatması üzerine Asya Dizlek, kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. 1 hafta sonra kayıtları dinleyen ve cinsel istismarı öğrenen Dizlek, boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Erdoğan'ı tabancayla yaraladı. Gözaltına alınan Dizlek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Serkan Erdoğan da tutuklandı.