Oyuncular Sendikası: 'Oyuncuların uzun, yoğun ve güvencesiz çalışma koşulları altında çalışması sektör gerçeği olmamalıdır'

(ANKARA) - Oyuncular Sendikası'ndan, oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatının ardından yapılan açıklamada, "Setlerde ve sahnelerde, oyuncuların uzun, yoğun ve çoğu zaman güvencesiz çalışma koşulları altında çalışması artık kanıksanmış bir sektör gerçeği olmamalıdır" açıklaması yapıldı.

Oyuncular Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Serhat Kılıç'ın vefatı hepimizi derinden sarsarken, yaşanan bu acı kaybın ardından meslektaşımızın sağlık durumu ve çalışma sürecine ilişkin gündeme gelen tartışmalar, bizi oyunculuk mesleğinin çalışma koşullarını ve bu koşulların insan hayatı üzerindeki etkisini bir kez daha düşünmek zorunda bırakıyor. Setlerde ve sahnelerde, oyuncuların uzun, yoğun ve çoğu zaman güvencesiz çalışma koşulları altında çalışması artık kanıksanmış bir sektör gerçeği olmamalıdır. Dinlenme hakkı, sağlık ve güvenlik koşulları, oyuncunun bedenini, ruhunu ve sağlığını doğrudan ilgilendiren temel çalışma haklarıdır.

Bir oyuncunun sağlık durumunu gösteren sağlık raporunun, herhangi bir biçimde geçersiz sayılabileceği ya da çalışma zorunluluğunun bu raporun önüne geçirilebileceği bir sistem kabul edilemez. Oyuncunun sağlığı, prodüksiyonun takviminden, bütçesinden ya da yetişmesi gereken işten daha az önemli olamaz. Hiçbir oyuncu ekmeği ile sağlığı arasında seçim yapmak zorunda bırakılamaz. Ancak bugün, oyuncuların çalışma koşullarına ilişkin en temel meselelerde dahi ciddi bir değersizleştirme ile karşı karşıyayız.

Oyuncunun emeği; bedeni, sağlığı ve mesleki itibarı kolaylıkla tartışmaya açılabiliyor. Yaşanan ciddi olaylar ise çoğu zaman çalışma yaşamının gerçekleri ve zorlukları konu edilerek değil, magazinleştirilerek ele alınıyor. Doğruluğu kanıtlanmamış bilgilerin dolaşıma sokulması, bir insanın ve meslektaşımızın ölümünün çeşitli iddialar üzerinden tartışma konusu yapılması kabul edilemez. Böylesine ağır bir olay karşısında, oyuncuların çalışma koşullarının belirleyicisi olan işverenlerin ve yapımcıların sessizliği de ayrıca düşündürücüdür. Çünkü bu mesele yalnızca bireysel sorumluluklarla açıklanabilecek bir mesele değildir.

Oyuncuların tek tek kendi haklarını savunmak zorunda kalmadığı, çalışma sürelerinin, dinlenme haklarının, sağlık ve güvenlik koşullarının, ücretlerin ve mesleki güvencelerin toplu olarak güvence altına alındığı bir çalışma düzeni yaratmak zorundayız. Oyunculuk bir 'iş' değilmiş gibi davranılamaz. Tekrar belirtiyoruz, oyuncu yalnızca görünür olduğu, kamera karşısına geçtiği ya da sahneye çıktığı anda değil, hazırlığından provaya, çekimden sahne arkasına kadar bütün çalışma süreci boyunca işçidir ve hak sahibidir. Daha güvenceli, daha sağlıklı ve daha saygın bir çalışma hayatı istiyorsak, tüm meslektaşlarımızın dayanışma içinde olmasıyla daha da güçlünecek bir sendikaya ihtiyacımız var. Çünkü mesleğimizin en iyi çalışma şartlarına ulaşabilmesini ancak birlikte, örgütlenerek sağlayabiliriz."

Kaynak: ANKA