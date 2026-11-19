Haber : Batuhan DÜKEL / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANTALYA) - E3G COP31 temsilcilerinden Öykü Şenlen, Dezenformasyona Karşı İklim Eylemi'nin (CAAD) Türkiye'de yaptırdığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 77'sinin hükümetten daha fazla iklim eylemi beklediğini belirterek, " Türkiye'nin ve Avustralya'nın artık politik liderliklerini göstermesi, Türkiye'nin de diplomasi tecrübesini iklim diplomasisine aktarması çok kıymetli olacak" dedi.

E3G COP31 temsilcilerinden Öykü Şenlen, Dezenformasyona Karşı İklim Eylemi'nin (CAAD) Türkiye ve Avustralya'da yaptırdığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını ve Antalya'da devam eden COP31 müzakerelerine ilişkin beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Araştırmaya göre, Türkiye'de katılımcıların yüzde 77'si hükümetin iklim değişikliği konusunda daha fazla çaba göstermesini istiyor. Türkiye'de katılımcıların yüzde 57'si, Avustralya'da ise yüzde 68'i COP31'i hiç duymadığını veya duyup duymadığından emin olmadığını belirtiyor.

"HÜKÜMETLERİNDEN DAHA FAZLA EYLEM TALEP ETMELERİ ÇOK GÜZEL BİR GELİŞME"

Anket sonuçlarını olumlu karşıladığını belirten Şenlen, iklim eylemine yönelik toplumsal talebin siyasi liderliğe yansıması gerektiğini söyledi. Şenlen, "Sonuçlarını görmek çok sevindirici. Özellikle hem Türkiye hem de Avustralya halkının daha fazla iklim eylemi görmek istemesi, hükümetlerinden daha fazla eylem talep etmesi çok güzel bir gelişme. Özellikle COP31'de artık son iki güne girerken biraz politik liderlik de görmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkiye halkının da büyük bir çoğunluğunun hükümetten daha fazla iklim eylemi ve iklim konusunda daha fazla hareket bekliyor olması çok güzel" diye konuştu.

Türkiye ve Avustralya'nın müzakerelerin son aşamasında üstlenmesi gereken role değinen Şenlen, "Son iki güne girmişken Türkiye'nin ve Avustralya'nın artık politik liderliklerini göstermesi, Türkiye'nin de diplomasi tecrübesini iklim diplomasisine aktarması ve hem bu konferansa ev sahipliği yapması hem de uzlaşıya giden yolun taşlarını döşemesi çok kıymetli olacak" ifadelerini kullandı.

"HALKTAN BÖYLE BİR TALEP VAR AMA TALEBE KARŞILIK GÖREMİYORLAR"

Özellikle Avustralya'da geçen yıl iklim değişikliğini reddedenlerin sesinin daha fazla duyulmaya başladığını belirten Şenlen, buna rağmen iki ülkede de toplumun büyük bölümünün iklim değişikliğinin gerçek olduğuna inandığını söyledi.

Anket bulgularının medya kuruluşları açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şenlen, şunları kaydetti:

"Türkiye halkının büyük bir çoğunluğu, keza Avustralya halkının da aslında yine de büyük bir çoğunluğu, iklim değişikliğinin gerçek olduğuna inanıyor. Ders alması gereken ve burada o noktayı çıkartması gerekenler medya kuruluşları. Çünkü aslında halktan böyle bir talep var ama talebe karşılık göremiyorlar gibi geliyor."

Kaynak: ANKA