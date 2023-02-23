Oturduğu binanın temelini kontrol ederken gördükleri karşısında şok oldu! Kolonlar tuğladan yapılmış

Kahramanmaraş merkezli depremler birçok ilimizde büyük yıkıma neden olurken ülke genelinde de binaların sağlamlığı sorgulanmaya başladı. Birçok vatandaş oturduğu yapıların güvenirliği için inceleme talep ederken Batman'da çekilen bir video gündem oldu. Binasının temelini kontrol etmek isterken büyük şok yaşayan bir vatandaş, kolonların tuğladan yapıldığını belirtip gördüğü büyük hasarı paylaştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; 10 ilimizde birçok binanın yıkılmasına, binlerce insanımızın da hayatını kaybetmesine neden oldu.

DEPREM SONRASI BİNALARIN DURUMU GÜNDEM OLDU

Günler geçmesine rağmen deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, tüm gözler diğer kentlerimizdeki binaların güvenirliğine çevrildi. Yapıların durumları merak konusu olurken ülke genelinde binaların temelini kontrol ettirmek isteyen vatandaşlar, belediyelere ve bakanlığa başvurabiliyor.

KOLONLARI TUĞLADAN YAPMIŞLAR

Bu konu sosyal medyada da sık sık dile getirilirken paylaşılan bir video gündeme oturdu. Batman'da bir vatandaş depremden sonra binasının temelini kontrol etmek isterken gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kolonları tuğladan yapılan ve büyük hasar aldığı görüşen evin videosunu paylaşan vatandaş, "Herkes evinin temeline baksın, müteahhit kardeşiniz bile olsa" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu videoya birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Kolonların durumuna tepki gösteren vatandaşların paylaşımlardan bazıları şu şekilde: