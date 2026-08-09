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Keşan'daki Feci Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Keşan'daki Feci Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada ağır yaralanan Arif Yılmaz, 2 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselirken, Yılmaz'ın bugün ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada yaralanan Arif Yılmaz (61), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, önceki gün, saat 20.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Kozköy Kavşağı'nda meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden Murat P. yönetimindeki 57 AAE 496 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelerek Kozköy yönüne giden Arif Yılmaz idaresindeki 22 PB 011 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller, yol kenarındaki drenaj kanalına girerek, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Murat P. ve Arif Yılmaz ile otomobillerdeki Fatma Arslan (58), Gülay Y., Gökay Y., Zeynep P., Ali Kaan P., Ela P. ile Defne B., ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere kaldırıldı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Hayati tehlikeleri bulunan Fatma Arslan, Arif Yılmaz, Ela P. ve Defne B., ilk müdahalelerinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Gülay Y. ile Gökay Y. ise Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fatma Arslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Tedavisi 2 gündür hastanede devam eden sürücü Arif Yılmaz da bugün, sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın, bugün ikindi vakti Keşan'daki Tahta Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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