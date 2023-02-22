Otomobil, okul bahçesinin çitlerini aşıp duvarda asılı kaldı, 1 veli ağır yaralandı

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, okulun bahçe çitlerini aşıp, duvarda asılı kaldı. Kazada okul bahçesinde, duvar dibinde bekleyen velilerden Ahmet Demirkol (36) ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Ceren Çelik (23) ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın, okul çıkışından 15 dakika önce gerçekleştiği öğrenildi.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde meydana geldi. Ceren Çelik yönetimindeki 10 F 3764 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, kot farkı nedeniyle çukurda kalan Atatürk İlkokulu'nun bahçe çitlerinin aşıp, duvarda asılı kaldı. O sırada okul bahçesindeki bir ağacın yanında bekleyen velilerden Ahmet Demirkol, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Çelik ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Demirkol, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

OKUL ÇIKIŞ SAATİNDEN 15 DAKİKA ÖNCE OLMASI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kazanın okul çıkış zilinin çalmasından 15 dakika önce olması, olası bir faciayı önledi. Kazanın, öğrencilerinin derste olduğu sırada meydana gelmesi büyük şans olarak olduğunu söyleyen öğrenci velisi Ekrem Gökçe, "Otomobil sürücüsü büyük ihtimal virajı alamadı. O sırada çok sayıda veli, çocuklarının dersten çıkmasını bekliyordu" dedi. Kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Ceren Çelik, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.