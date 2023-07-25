Otobüs Kazasında Ölen Gül Sinem Dönertaş'ın Şoförü Tahliye Edildi

MERSİN'in Anamur ilçesinde otobüsün şarampole yuvarlandığı, mali müşavir Gül Sinem Dönertaş'ın (32) öldüğü, 14 yolcunun yaralandığı kazanın ardından tutuklanan şoför Mustafa Altıntaş (60), 1 ay sonra tahliye edildi. Dönertaş'ın ailesi, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti. Tatil için Antalya'daki arkadaşlarının yanına gittiği öğrenilen Gül Sinem Dönertaş'ın annesi Aysel Dönertaş (62), "Benim yavrumun hakkı yensin istemiyorum. Benim yavrum geri dönmeyecek ama başkalarının canı yanmasın" dedi.

Kaza, 4 Haziran saat 04.30 sıralarında Anamur- Gazipaşa kara yolu Uçarı-Kaledran mevkisinde meydana geldi. Siirt'ten Antalya'ya giden Mustafa Altıntaş yönetimindeki 16 ASR 690 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış ve sisli havada kontrolden çıkıp, dağ yamacına çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, tatil için Antalya'daki arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıkan mali müşavir Gül Sinem Dönertaş hayatını kaybederken, 14 yolcu ise yaralandı.

Dönertaş ailesi, avukat Eren Mülayim aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti.