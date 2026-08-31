Otelde korkuluk boşluğundan düşen Alman çocuk hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı otelin 2'nci katındaki korkuluk demirlerinin arasındaki boşluktan düşen Alman Eliya Shehin (4), hayatını kaybetti. Olayla ilgili otelin teknik müdürü tutuklandı.

Olay, 24 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Otelde ailesiyle konaklayan Almanya uyruklu Eliya Shehin, 2'nci kattaki koridorda korkuluk demirlerinin arasından zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Shehin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Shehin, 26 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Baba Mohamad Shehin'in (39) şikayetinin ardından olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen otelin teknik müdürü tutuklanırken, güvenlik müdürü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı