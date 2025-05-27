ÖSYM, Cambridge ve Oxford üniversiteleriyle işbirliği anlaşmaları imzaladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, Cambridge Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi ile ölçme ve değerlendirme alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, Cambridge Üniversitesi Press&Assessment ve Oxford Üniversitesi Press&Assessment ile yapılan anlaşmalarla kurumlar arasında özellikle dil sınavları kapsamında ölçme ve değerlendirmede ortak araştırmaların yapılması, uzman ve soru yazarlarının eğitimleri gibi alanlarda ortak çalışmaların geliştirilmesi için yeni adımların atılmasına olanak sağlanacak.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi ile yapılan anlaşma törenine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Cambridge Üniversitesi Press&Assessment İngilizce Genel Müdürü Francesca Woodward katıldı.

Açıklamada, burada yaptığı konuşmasına yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, "Cambridge Üniversitesi Press&Assessment ile işbirliğimizin ülkemizdeki dil sınavlarının kalitesinin artırılmasına ve ortak araştırma çalışmalarıyla dilde ölçme ve değerlendirme alanındaki bilimsel ilerlemelere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu ortaklığın başlatılmasının her iki kurum için de karşılıklı yarar sağlayacağına ve alanda birçok yenilikçi uygulamanın önünü açacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Woodward da ÖSYM ile daha yakın çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Cambridge Üniversitesinin, Türkiye'de insanların İngilizce öğrenmelerine ve becerilerini dünyaya kanıtlamalarına yardımcı olan uzun bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Woodward, "Yeni anlaşma bunu daha da artırmaya yardımcı olacak, böylece daha fazla öğrenci, öğretmen ve okul, Cambridge English yaklaşımından yararlanacak. Ayrıca, sektörü etkileyen bazı büyük soruları yanıtlayabilmek için daha fazla araştırma üzerinde işbirliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖSYM ile işbirliğimizin önemi büyüyecek"

ÖSYM Başkanı Ersoy ile Oxford Üniversitesi Press&Assessment İngilizce Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Sarah Pearson katılımıyla Oxford'da iki kurumun işbirliğine yönelik anlaşma da imzalandı.

Ersoy, buradaki konuşmasında ise Oxford Üniversitesinin bilimsel pek çok alanda olduğu gibi İngilizce öğretimi alanında da dünyada akademik yeterliliğinin çok yüksek olduğunu kanıtlayan bir üniversite olduğunu bildirdi.

Üniversitenin dil sınavları geliştirmede tecrübeli bir kurum olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ülkemizde dil sınavları alanında yapılan çalışmalarda bu kurumun tecrübelerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme alanındaki 50 yıllık tecrübesinin, özellikle sınav güvenliği konusundaki geliştirdiğimiz teknolojik uygulamaların da farklı kurumlara katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapılan işbirliği antlaşmasının her iki kurum için pek çok konuda yeni çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Genel Müdür Pearson ise "İngilizce ölçme ve değerlendirme alanındaki varlığımızı Türkiye genelinde daha da geliştirdikçe, ÖSYM ile işbirliğimizin önemi büyüyecek." açıklamasını yaptı.

Ölçme ve değerlendirme alanındaki araştırmaları desteklemek amacıyla uluslararası işbirliğinin değerine dair bilgiler paylaştıklarını ve süreç geliştirme ile uygulamaya yönelik pek çok konuyu ele aldıklarını aktaran Pearson, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle ölçme ve değerlendirmede teknolojinin kullanımına ve bunun sınava girenlerin deneyimini iyileştirme potansiyeline odaklandık; ayrıca yüksek kalite standartlarını ve güvenlik protokollerini korumanın önemini tartıştık. Kurduğumuz güçlü ortaklıktan büyük memnuniyet duyuyor ve gelecekte daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum."

"Ölçmenin geleceğinde yapay zekanın etkisi için çalışmalar başlatılmalı"

Öte yandan ÖSYM Başkanı Ersoy, 18-21 Mayıs'ta Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na da katıldı.

Yaklaşık 10 ülkeden Eğitim Bakanları ile yükseköğretim ve ölçmeden sorumlu kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen forumda Ersoy, Assessment and Qualification Alliance Education (AQA Education) kurumundan üst düzey yönetici ve yetkililer, British Council'den direktörler, Pearson İngilizce Dil Eğitimi Bölümü Başkanı Sharon Hague ve Türkmenistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Atayev Azat ile toplantılar gerçekleştirdi.

Açıklamada, Ersoy'un foruma ilişkin görüşleri de aktarıldı.

Eğitimde yapay zekanın kullanımının forumda geniş yer kaplayan konulardan biri olduğunu belirten Ersoy, "Ölçmenin geleceğinde yapay zekanın etkisi için de çalışmaların başlatılması oldukça önemli. AQA ile bu alanda her iki kurumda yapılan ön çalışmalar ve yapay zekanın ölçme ve değerlendirme sistemlerinde etik kullanımı üzerine oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı yerlerinden, bu alanda çalışmalar yürüten kurumların çalışmalarını takip ederek Türkiye'de yeni teknolojik gelişmelerin, eğitim-öğretim sistemleri ile birlikte ölçme ve değerlendirme sistemlerine uyarlanmasına yönelik hazırlık yaptıklarının bilgisini veren Ersoy, şunları kaydetti:

"ÖSYM'nin 50 yıllık tecrübesini de forumda pek çok farklı kurum ile paylaşma şansı bulduk. İnşallah yakın zamanda yeni işbirlikleri ile yenilikçi uygulamaları kurumumuzda değerlendireceğiz. Elbette önceliğimiz adil sınav sistemlerimizi koruyarak, temkinli olarak, emin adımlarla ilerlemek olacak. Bu nedenle dünyanın farklı ülkelerindeki çalışmaları inceliyoruz, kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve iyi uygulamaları ülkemize nasıl taşıyabileceğimizi değerlendiriyoruz. Dünya Eğitim Forumu bu bağlamda oldukça faydalı görüşmeler yapmamıza vesile oldu. Sayın Bakanımız Yusuf Tekin paneldeki konuşması ile temel değerlerin eğitimdeki yerinin dünyada barışı sağlamadaki önemini hatırlattı. Bizler de gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde eğitimin dünyada barışı sağlamak için önemini, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin de tüm adaylara eşit fırsatlar sağlamasının önemini, Türkiye'deki ÖSYM modelinin adil bir sistem sağlamaktaki katkısını tanıtma fırsatı elde ettik."