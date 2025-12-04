Haberler

Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Haber Videosunu İzle
Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de akşam saatlerinde yaşanan zincirleme kaza, bir anda mahalleyi felakete sürükledi. Üç aracın çarpıştığı feci olayda 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Dumlupınar Mahallesi'nde büyük panik yaratan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

  • Osmaniye'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazada 7 kişi yaralandı.
  • Kaza, Osmaniye merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Osmaniye'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 HY 125 plakalı hafif ticari araç, 46 FE 830 plakalı ve 31 AT 080 plakalı otomobiller henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ölü, 7 yaralı

ARAÇLARDA SIKIŞANLAR ZORLUKLA KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ölü, 7 yaralı

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda sıkışanlardan 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Osmaniye'de üç araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı

Tam 14 kez bıçakladılar, yetmedi bir de olay çıkardılar
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.