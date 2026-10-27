Osmaniye'de hastane tatbikatında bombalı saldırı senaryosunda 12 yaralı canlandırıldı

OSMANİYE Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde, bombalı saldırı, kimyasal sızıntı ve yangın senaryolarının uygulandığı 'Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinasyonunda, 2026 Afet ve Acil Planlama çalışmaları kapsamında düzenlenen tatbikata İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı. Tatbikatta bombalı eylem, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylar, tahliye, arama-kurtarma, medikal kurtarma ve yangın senaryoları uygulandı. Tatbikat senaryosuna göre, başhekimlik girişinde, sırt çantası taşıyan şüpheli, hastanenin güvenlik noktasından geçip içeri girmeye çalıştı. Şüphelinin çantasını bırakıp uzaklaşmasının ardından, patlama meydana geldi. Çantadan sıvı sızıntısı görülmesi üzerine bölgede kimyasal madde ve ikinci patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hastanede yapılan kod anonslarının ardından olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Senaryo kapsamında 12 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. AFAD ekipleri, bölgede KBRN ölçümleri yapıp sıcak, ılık ve soğuk alanları belirledi. Yapılan değerlendirmelerde KBRN kaynaklı risk bulunmadığının belirlenmesinin ardından yaralılara müdahale edildi. Yaralılar, ekipler tarafından olay yerinden alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

YANGIN VE YOĞUN DUMANDAN MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Tatbikatın devamında hastanede aynı bölgede yangın alarmı verildi. Elektrik ve tıbbi gaz sistemleri güvenli şekilde devre dışı bırakılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Yangın ve yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan hasta yakınları ve personelin tahliyesi senaryo kapsamında gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 yaralı da UMKE ekiplerine teslim edildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Uzman ekipleri ise şüpheli çantada inceleme yapıp, olası ikinci patlama riskine karşı gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

'TATBİKATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Fatih Gökalp, "Siyah kod kapsamında olası bir eylem ve şüpheli paketle ilgili tatbikat gerçekleştirdik. Bu çalışmada görev alan AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, emniyet olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşlarımızın ekipleriyle tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Senaryonun işleyişi hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Gökalp, şüpheli paketten sıvı sızması üzerine bölgenin karantinaya alındığını, AFAD ekiplerinin gerekli ölçümleri yaptığını ve risk bulunmadığının değerlendirilmesinin ardından yaralılara müdahale edildiğini söyledi. Gökalp, tatbikat sırasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini, emniyet ekiplerinin de şüpheli pakette inceleme yaptığını kaydetti.

Tatbikat, ekiplerin müdahale ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, - OSMANİYE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bombalı saldırı, kimyasal sızıntı ve yangın senaryolarının uygulandığı 'Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinasyonunda, 2026 Afet ve Acil Planlama çalışmaları kapsamında düzenlenen tatbikata İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı. Tatbikatta bombalı eylem, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylar, tahliye, arama-kurtarma, medikal kurtarma ve yangın senaryoları uygulandı. Tatbikat senaryosuna göre, başhekimlik girişinde, sırt çantası taşıyan şüpheli, hastanenin güvenlik noktasından geçip içeri girmeye çalıştı. Şüphelinin çantasını bırakıp uzaklaşmasının ardından, patlama meydana geldi. Çantadan sıvı sızıntısı görülmesi üzerine bölgede kimyasal madde ve ikinci patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hastanede yapılan kod anonslarının ardından olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Senaryo kapsamında 12 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. AFAD ekipleri, bölgede KBRN ölçümleri yapıp sıcak, ılık ve soğuk alanları belirledi. Yapılan değerlendirmelerde KBRN kaynaklı risk bulunmadığının belirlenmesinin ardından yaralılara müdahale edildi. Yaralılar, ekipler tarafından olay yerinden alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

YANGIN VE YOĞUN DUMANDAN MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Tatbikatın devamında hastanede aynı bölgede yangın alarmı verildi. Elektrik ve tıbbi gaz sistemleri güvenli şekilde devre dışı bırakılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Yangın ve yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan hasta yakınları ve personelin tahliyesi senaryo kapsamında gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 yaralı da UMKE ekiplerine teslim edildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Uzman ekipleri ise şüpheli çantada inceleme yapıp, olası ikinci patlama riskine karşı gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

'TATBİKATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Fatih Gökalp, "Siyah kod kapsamında olası bir eylem ve şüpheli paketle ilgili tatbikat gerçekleştirdik. Bu çalışmada görev alan AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, emniyet olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşlarımızın ekipleriyle tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Senaryonun işleyişi hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Gökalp, şüpheli paketten sıvı sızması üzerine bölgenin karantinaya alındığını, AFAD ekiplerinin gerekli ölçümleri yaptığını ve risk bulunmadığının değerlendirilmesinin ardından yaralılara müdahale edildiğini söyledi. Gökalp, tatbikat sırasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini, emniyet ekiplerinin de şüpheli pakette inceleme yaptığını kaydetti.

Tatbikat, ekiplerin müdahale ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı