Arıcıların Güvenlik Kameraları Yaban Hayatını Belgeledi

OSMANİYE'de arıcıların bal ve kovanlarını korumak amacıyla arılıklara kurduğu güvenlik kameraları ve fotokapanlara, nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpi başta olmak üzere tilki, yaban domuzu, çakal, tavşan ve gelincik gibi birçok yaban hayvanı yansıdı. Osmaniye Arıcılar Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, "Arıyı korumak için kurulan bir kamera, doğanın saklı kalmış zenginliğini ortaya çıkarmakta ve nesli tehlike altındaki canlıların geleceğine ışık tutmaktadır" dedi.

Kentte bal üretimi yapılan arılıklar, hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla güneş enerjili çitler, güvenlik kamerası ve foto kapan sistemleriyle korunuyor. Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesi ile merkeze bağlı Fenk ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü bölgelerindeki arılıklara kurulan sistemler, güvenlik sağlamanın yanı sıra bölgedeki yaban hayatını da kayıt altına aldı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpi başta olmak üzere tilki, yaban domuzu, çakal, tavşan ve gelincik gibi birçok yaban hayvanını görüntülendi.

Osmaniye Arıcılar Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, arıcıların yılın büyük bölümünü yerleşim yerlerinden uzak, dağlık ve bakir alanlarda geçirdiğini belirterek, "Kovanlarımızın ve arıcılarımızın emniyeti bizim için ilk sırada. Hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve kovanlara yaklaşan yaban hayvanlarını takip edebilmek amacıyla foto kapan ve kamera kullanımını yaygınlaştırdık. Üreticilerimize teknolojiyi arılıklarına entegre etmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'CİHAZLAR ADETA YABAN HAYATI BELGESELİ ÇEKİYOR'

Kamera kayıtlarını izlerken ilginç görüntülerle karşılaştıklarını ifade eden Gaffaroğlu, "Güvenlik amacıyla kurduğumuz cihazlar adeta bölgemizin yaban hayatı belgeselini çekiyor. Gece saatlerinde kovanların çevresinden geçen tilkiler, gelincikler, yaban domuzları, sansarlar, kurtlar ve birçok kuş türü kameralara yansıyor. Özellikle nesli tükenme tehlikesi altında bulunan oklu kirpiyi görüntülememiz bizleri sevindirdi. Bu türlerin korunması büyük önem taşıyor. Oklu kirpiye zarar verilmesi veya avlanmasının ciddi para cezaları ve hukuki yaptırımları bulunuyor" dedi.

Daha önce ayıların da kameralara yansıdığını anlatan Emin Gaffaroğlu, "Ayılar bal yemek için geliyor. Bütün kovanlara zarar vermiyor. Bir kovanı kaldırıp tartıyor, hafifse bırakıyor, en ağır olanı seçerek balını yiyor. Doyarsa gidiyor, doymazsa diğer kovana yöneliyor. Böyle görüntüler de elde ettik" ifadelerini kullandı.

Arıcıların doğayla uyum içinde üretim yaptığını vurgulayan Gaffaroğlu, "Biz arıcılar doğanın sadece misafiriyiz, yaban hayvanları ise bu alanların gerçek sahipleri. Amacımız doğayla mücadele etmek değil, onunla uyum içinde üretim yapmak. Kameralar sayesinde bölgelerdeki yaban hayatı hareketliliğini önceden görüyoruz. Hayvanlara zarar vermeden güneş enerjili elektrikli çitler ve koruyucu platformlar gibi insancıl yöntemlerle kovanlarımızı koruyoruz. Böylece hem üreticimizin emeği korunuyor hem de doğal yaşamın dengesi bozulmuyor" diye konuştu.

'KAYITLAR ÇEVRE BİLİNCİMİZİ ARTIRAN BELGELER NİTELİĞİNDE'

Arıların ekosistem için taşıdığı öneme dikkat çeken Gaffaroğlu, "Arı varsa yaşam vardır diyoruz. Arıların döllediği bitkiler ve korunan flora, tüm yaban hayvanlarının da yaşam kaynağıdır. Kameralara yansıyan bu çeşitlilik bölgemizin ne kadar zengin bir ekosisteme sahip olduğunu gösteriyor. Bu kayıtlar sadece güvenlik amacı taşımıyor, aynı zamanda çevre bilincimizi artıran önemli belgeler niteliğinde. Arıyı korumak için kurulan bir kamera, doğanın saklı kalmış zenginliğini ortaya çıkarıyor ve nesli tehlike altındaki canlıların geleceğine ışık tutuyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı