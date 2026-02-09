Türkiye'nin de Bulunduğu 8 Ülkenin Dışişleri Bakanlarından, İsrail'in Batı Şeria'daki İlhak Adımlarına Kınama

(ANKARA) - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerİ'nin (BAE) dışişleri bakanları, ortak açıklamayla İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hukuka aykırı eylemlerini ve "yasa dışı ilhak adımlarını" kınayarak, bu uygulamaların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleri ve "yasadışı ilhak adımları" kınandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi"

Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, işgal altındaki Batı Şeria'da hukuka aykırı İsrail egemenliği dayatmayı, yerleşim

faaliyetlerini kökleştirmeyi ve yeni bir hukuki ve idari gerçeklik oluşturmayı amaçlayan, böylece Filistin halkını tehcir etme ve yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmaya yönelik İsrail'in yasa dışı karar ve tedbirlerini en güçlü şekilde kınamışlardır.

Bakanlar, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığını yeniden teyit etmişlerdir. Bakanlar, İsrail Hükümeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürülen yayılmacı politikalar ve yasa dışı tedbirlerin bölgede şiddeti ve çatışmayı körüklediği konusunda uyarıda bulunmuşlardır. Bakanlar, uluslararası hukukun aleni bir ihlalini teşkil eden, iki devletli çözümü baltalayan ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti işgal altındaki Kudüs olan bağımsız ve egemen devlet kurma yönündeki vazgeçilmez hakkına yönelik bir saldırı niteliği taşıyan bu yasa dışı eylemleri kesin bir dille reddettiklerini ifade etmişlerdir. Bu eylemler ayrıca, bölgede devam eden barış ve istikrar çabalarını baltalamaktadır.

Bakanlar, işgal altındaki Batı Şeria'daki bu yasa dışı uygulamaların hükümsüz olduğunu ve özellikle 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil işgal edilen Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarını kınayan 2334 sayılı

karar başta olmak üzere tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının yanı sıra İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki politikaları ve uygulamalarının ve devam eden mevcudiyetinin yasadışı olduğunu tespit eden ve İsrail işgaline son verilmesinin gerekliliğini teyit eden Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024 yılındaki istişari görüşünün açık bir ihlalini teşkil ettiğini vurgulamışlardır.

Bakanlar, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, Batı Şeria'daki tehlikeli tırmandırma ve yetkililerinin kışkırtıcı

açıklamalarını durdurmayı teminen İsrail'i zorlamaya yönelik çağrılarını yinelemişlerdir. Bakanlar, uluslararası meşruiyet kararlarına dayanan ve Arap Barış Girişimi'ne uygun bir şekilde iki devletli çözüm temelinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ve devlet kurma yönündeki meşru haklarının, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayacak adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın tek yolu olmaya devam ettiğini vurgulamışlardır."