55 Yeni Yangın Havuzu Yıl Sonuna Kadar Hizmete Alınacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ederken bu mücadelede aktif kullanılan 55 yeni yangın havuzunun daha yıl sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, OGM, özellikle doğal su kaynaklarına uzak orman alanlarında oluşturduğu havuz ve göletlerle yangınlara müdahale altyapısını daha da güçlendiriyor.

Bu kapsamda, 2004'ten bu yana sürdürülen çalışmalarla inşa edilen havuz ve göletler sayesinde, söndürme uçakları, helikopterler ve kara araçları ihtiyaç duydukları suya kısa sürede ulaşabiliyor.

Böylece, OGM'nin yangınlara ilk müdahale aşamasındaki etkinliği artırılarak alevlerin büyümeden kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlanıyor.

Yangın sezonu öncesi bakım ve temizlik yapılıyor

Türkiye genelinde kullanımda olan 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, özellikle yangın riski yüksek Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Bu altyapının, risk taşıyan tüm orman alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Havuz ve göletler, hava araçlarının en kısa sürede su alabilmesi amacıyla birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5 ila 8 kilometre mesafede konumlandırılıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanacak 55 yeni yangın havuzuyla söz konusu yapıların sayısının 4 bin 851'e yükselmesi ve bu altyapının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

Yangın havuzları ve göletlerinin tamamı, her yıl yangın sezonu öncesinde bakım ve temizlikten geçiriliyor. Ayrıca teller, güvenlik önlemleri ve uyarı levhaları titizlikle kontrol edilirken havuzların bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da bilgilendirme ilanlarıyla bilinçlendiriliyor.

"Kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yangın havuzlarının Türkiye'nin yangınla mücadele kapasitesini güçlendiren en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Orman yangınlarında en kritik unsurun zaman olduğuna işaret eden Karacabey, müdahale ekiplerinin suya hızlı ulaşmasının, yangının büyümeden kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynadığını bildirdi.

Karacabey, bu anlayışla yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında yangın havuzları ve göletleri inşa ederek mevcut altyapıyı sürekli güçlendirdiklerini ifade ederek, "Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil, yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA