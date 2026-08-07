Haberler

55 Yeni Yangın Havuzu Yıl Sonuna Kadar Hizmete Alınacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Orman Genel Müdürlüğü, yangın havuz ve göletlerinin sayısını yıl sonuna kadar 55 yeni yapıyla 4 bin 851'e çıkarmayı hedefliyor Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: "Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil, yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ederken bu mücadelede aktif kullanılan 55 yeni yangın havuzunun daha yıl sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, OGM, özellikle doğal su kaynaklarına uzak orman alanlarında oluşturduğu havuz ve göletlerle yangınlara müdahale altyapısını daha da güçlendiriyor.

Bu kapsamda, 2004'ten bu yana sürdürülen çalışmalarla inşa edilen havuz ve göletler sayesinde, söndürme uçakları, helikopterler ve kara araçları ihtiyaç duydukları suya kısa sürede ulaşabiliyor.

Böylece, OGM'nin yangınlara ilk müdahale aşamasındaki etkinliği artırılarak alevlerin büyümeden kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlanıyor.

Yangın sezonu öncesi bakım ve temizlik yapılıyor

Türkiye genelinde kullanımda olan 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, özellikle yangın riski yüksek Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Bu altyapının, risk taşıyan tüm orman alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Havuz ve göletler, hava araçlarının en kısa sürede su alabilmesi amacıyla birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5 ila 8 kilometre mesafede konumlandırılıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanacak 55 yeni yangın havuzuyla söz konusu yapıların sayısının 4 bin 851'e yükselmesi ve bu altyapının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

Yangın havuzları ve göletlerinin tamamı, her yıl yangın sezonu öncesinde bakım ve temizlikten geçiriliyor. Ayrıca teller, güvenlik önlemleri ve uyarı levhaları titizlikle kontrol edilirken havuzların bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da bilgilendirme ilanlarıyla bilinçlendiriliyor.

"Kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yangın havuzlarının Türkiye'nin yangınla mücadele kapasitesini güçlendiren en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Orman yangınlarında en kritik unsurun zaman olduğuna işaret eden Karacabey, müdahale ekiplerinin suya hızlı ulaşmasının, yangının büyümeden kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynadığını bildirdi.

Karacabey, bu anlayışla yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında yangın havuzları ve göletleri inşa ederek mevcut altyapıyı sürekli güçlendirdiklerini ifade ederek, "Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil, yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde dev operasyon! Örgütün işlemediği suç yok
Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sıydı: Son hali ortaya çıktı

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor