Bakan Kurum duyurdu: Yangın bölgelerinde 350 konut inşa edilecek

Bakan Kurum duyurdu: Yangın bölgelerinde 350 konut inşa edilecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen illerde toplam 350 konutun inşası için ihale sürecini başlattıklarını açıkladı. Evlerin en geç 1 yıl içerisinde afetzedelere teslim edilmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen illerde 350 konutun inşası için ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Kurum duyurdu: Yangın bölgelerinde 350 konut inşa edilecek

KONUTLAR 1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, 11 ilde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayısının 396'sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaştığını belirtti. Bakan Kurum, "İzmir ve Bilecik'te AFAD hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik'te 69, İzmir Ödemiş'te 138, Seferihisar'da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecini başlattık. Ağustos ayı içinde temelleri atacağız, en geç 1 yıl içinde de konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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