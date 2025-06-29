Orman Yangınları Hakkında 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Orman Yangınları Hakkında 17 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınlar nedeniyle Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu tedbiren boşaltıldı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, yurt genelindeki orman yangınlarına ilişkin, "Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınlar hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

'BİLECİK GÖLPAZARI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU, TEDBİREN BOŞALTILDI'

Bakan Tunç, Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ilişkin de "Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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