Orman yangını sanığı suçlamayı reddetti: Özlem'i etkilemek için 'Benzini döke döke yaktım' dedim

ANTALYA'da 28 Temmuz 2021'de tarihinde 4 noktada başlayıp, 10'uncu günde söndürülen orman yangınlarının Akseki'deki bölümünü çıkardığı suçlamasıyla tutuklanan Ali Yüksel'in yargılandığı davada arkadaşı Özlem T., tanık olarak dinlendi. Özlem T., Yüksel'in başka bir orman yangınıyla ilgili kendisine, 'Ben yaktım. Yakmamı başka biri istedi, parayı başka biri verdi. Motosikletten benzin çektim. Döke döke yaktım' dediğini anlattı. Özlem T., Ali Yüksel'in Akseki'deki yangını da çıkarmış olabileceğini düşündüğü için ihbar ettiğini söyledi. Sanık Ali Yüksel ise "Ben orman yakmadım. Özlem'i etkilemek için öyle söyledim" dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de 4 farklı noktada başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Cumhuriyet döneminin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük yangında Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü. Akseki ilçesinin Kepezbeleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan ve esen sert poyrazla birlikte onlarca mahalleye büyük zarar veren orman yangınında; evlerinden çıkamayan Osman ve Şehri Kardaş çiftiyle arazözle alevlere müdahale eden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş yaşamını yitirdi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.