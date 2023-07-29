Orman Genel Müdürlüğü: İHA kiralama ücretleri dünyadaki benzerlerinin çok altında

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM), orman yangınlarında kullanılan İHA'ların kiralanmasına ilişkin, "BAYKAR ile imzalanan sözleşme, uçuş saat ücretleri dikkate alındığında dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin çok altındadır" açıklaması yapıldı.

OGM'den, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan İHA'ların kiralanması hakkında basında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İHA'ların, orman yangınlarının gözetlenmesi, tespiti ile büyüyen ve büyüme eğilimde olan yangınlarda etkin müdahale yapılması amacıyla da kullanıldığı vurgulanarak, "?Orman yangınlarına karşı tüm teknolojik kabiliyetimizi kullanmamızın gerekliliği su götürmez bir gerçektir. Başta savunma sanayii ve askeri amaçlar için kullanılan, yüksek teknolojik cihaz ve yazılımlarla donatılmış İHA'lar, orman yangınlarının gözetlenmesi, tespiti ile büyüyen ve büyüme eğilimde olan yangınlarda etkin müdahale yapılması amacıyla da kullanılmaktadır. Türkiye, 2020 yılında ilk kez Bayraktar TB2 ile Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke, dünyada ise 2'nci ülke olmuştur. İHA'larımızı kullanmaya başladığımız 2020 yılından bu yana 3 bin 55 yangın İHA'larımız tarafından tespit edilmiştir. Bunların 1993 adedini Bayraktar TB2 İHA'lar belirlemiştir. Orman Genel Müdürlüğümüz İHA'ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla birlikte orman yangınlarına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10 dakikaya düşürmüştür" denildi.