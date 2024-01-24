Üye Girişi
Haberler

Orhangazi'de kaybolan kardeşler Gemlik'te bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan Uğur ve Çektar Türksever kardeşler, Gemlik ilçesinde bir çay bahçesinde bulundu. Kardeşler, polis tarafından ailesine teslim edilecek.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturan ve 36 saattir kendilerinden haber alınamayan Uğur (14) ve Çektar Türksever (11), Gemlik ilçesinde bulunan bir çay bahçesinde bulundu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki kardeşin, işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Türksever ailesinin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur ve Çektar Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Baba Mehmet İhsan Türksever, saatin ilerlemesine rağmen henüz eve dönmeyen çocuklarının hayatlarından endişe ettiği gerekçesiyle, polis merkezine başvurdu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri bulmak için çalışma başlattı. Kentteki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, iki kardeşin Gemlik'e gittiğini belirledi. Bunun üzerine Gemlik'te araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Uğur ve Çektar kardeşleri 36 saat sonra bir çay bahçesinde buldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kardeşlerin, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Orhangazi Gemlik Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Ocak 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! AK Parti Şereflikoçhisar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik kimdir? AK Parti Yenimahalle adayı kim oldu? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir? 24 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? AK Parti Polatlı adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı kimdir? AK Parti Nallıhan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş kimdir? 24 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! AK Parti Kalecik adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal kimdir? 24 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! AK Parti Haymana adayı kim oldu? AK Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut kimdir? AK Parti Gölbaşı adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek kimdir? AK Parti Etimesgut adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title