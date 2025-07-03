Orgeneral Metin Gürak Sofya'da Heyet Ziyareti Gerçekleştirdi

Orgeneral Metin Gürak Sofya'da Heyet Ziyareti Gerçekleştirdi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bulgaristan-Romanya-Türkiye Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Sofya'da bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi ve Bulgaristan Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve Bulgaristan Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bulgaristan-Romanya-Türkiye Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve Bulgaristan Askeri Ataşeliği'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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