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Karadenizli kadınlar imece usulü dut pekmezi kaynatıyor

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kadınlar, fındık hasadı öncesinde imece usulü topladıkları dutları odun ateşinde yaklaşık 7 saat kaynatarak pekmez yapıyor. Zahmetli süreçte erkekler de destek verirken, doğal lezzet aile ve komşularla paylaşılıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kadınlar, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden dut pekmezi pişirmek için kazanların başına geçti.

Yöre sakinleri, fındık hasadı öncesinde bahçelerinde olgunlaşan meyve ve sebzelerden reçel, pekmez ve turşu yapmayı sürdürüyor.

İmece usulü toplanan dutlar, uygun bir alanda yakılan odun ateşinde, kazanlarda yaklaşık 7 saat kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

Sıcak havaya rağmen zahmetle hazırlanan dut pekmezinin yapımında erkekler de kadınlara ağaç silkeleme ve ateş yakma aşamalarında destek veriyor.

Komşuların yardımlaşarak hazırladığı dut pekmezi, aile bireylerinin yanı sıra çevredeki kişilerle de paylaşılıyor.

"Birbirimize yardım ediyoruz"

Altınordu ilçesine bağlı Nizamettin Mahallesi'nde yakınları ve komşularıyla pekmez pişiren 60 yaşındaki Cemile Yıldız, AA muhabirine, çilek reçeli, bazı sebzelerden turşu, erik konservesi ve dut pekmezi yaptıklarını söyledi.

Yıldız, yakın zamanda fındık toplamaya başlayacaklarını anlatarak, hazırladıkları tüm ürünleri çocuklarının yanı sıra sevdikleriyle de paylaştıklarını ifade etti.

Bölgede şu anda dut pekmezi zamanı olduğunu dile getiren Yıldız, "Dut pekmezini yardımlaşarak yapıyoruz. Tek yapılacak bir şey değil. Silkeleme sırasında ağaçta bir kişi oluyor, aşağıda da dutun üzerine döküldüğü malzemenin tutulması gerekiyor. Kaynatırken de yardım lazım. Sıcakta bu iş zor oluyor." dedi.

Mahalledeki herkesin birbirine destek verdiğine işaret eden Yıldız, "Komşularımız, güzel dostluklarımız var. Birbirimize yardım ediyoruz. Onlar bize yardım ediyor, biz de onlara yardım ediyoruz. Bu tek başına olabilecek bir şey değil. Bu nedenle birbirimize yardım ediyoruz." diye konuştu.

Yıldız, dut pekmezi yapımının uzun bir süreçte olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sabah saat 09.00-10.00 gibi dut toplamaya gidiyoruz. Ağacından dutu döküp topluyoruz. Ondan sonra getirip tavaya koyuyoruz. Ama bu işlem akşama kadar sürebiliyor. Bazen çok olursa gece 12.00-01.00'e kadar sürebiliyor yani kolay bir şey değil. Bu iş zor, zahmetli. Bazen çok sıcak oluyor, o nedenle yapım süreci zor. Bunu satanlar için daha da zor tabii ki. Ben kendime göre yapıyorum çünkü çok yok, az. Ben eşime, dostuma veriyorum."

Pekmez pişirmeyi annesi ve kayınvalidesinden öğrendiğini belirten Yıldız, neredeyse çocukluğundan beri öğrendiği şekilde bu işleri devam ettirdiğini kaydetti.

"Mükemmel ve doğal bir lezzet"

Eşine pekmez hazırlığında yardımcı olan 62 yaşındaki Şinasi Yıldız ise bir kişinin ağaca çıktığını, diğerlerinin de dökülen dutları topladığını söyledi.

Ateş üzerinde pekmez kaynatmanın zahmetli olduğunu ifade eden Yıldız, neredeyse bir gün uğraştıklarını, pişirdikleri pekmezi üç çocuğuyla da paylaştıklarını anlattı.

Lezzetli dut pekmezini her sene severek tükettiklerini dile getiren Yıldız, "Mükemmel ve doğal bir lezzet. Zaten en güzel kısmı da doğal olması. Her şeyin doğalı güzel. Burada yetiştirdiğimiz her şey doğal. Kendi seramızda da doğal üretim yapıyoruz." dedi.

Komşularıyla pekmez pişiren 64 yaşındaki Esma Tekneci de fındık toplarken, reçel ya da pekmez hazırlarken de yardımlaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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